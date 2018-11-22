В Крыму увидели признаки нового майдана на Украине

Последние события и социально-экономические тенденции на Украине говорят о неизбежном коллапсе, который может спровоцировать новый майдан. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

- Идущие из Украины сигналы говорят о том, что страна неизбежно идет к коллапсу, и мы будем этому свидетелями, - заявил спикер парламента РИА Новости. - Это может быть реализовано в виде нового майдана, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине.

Как считает Константинов, главная проблема соседнего государства - это пришедшие к власти в результате госпереворота в 2014 году политические силы.

- Группа озлобленного, националистического и спонсируемого из-за рубежа меньшинства совершила насилие над большинством, и страна, которая могла развиваться в нормальном цивилизационном русле, съехала с дороги на обочину, и сейчас в этом болоте находится, - считает Константинов. - Столь негативные события приведут к образованию колоссального количества людей, которые захотят покинуть страну.

Накануне в Киеве начали отмечать события шестилетней давности, когда майдан Незалежности (площадь Независимости) заняли сторонники евроинтеграции. Президент Украины Петр Порошенко своим указом установил 21 ноября Днем достоинства и свободы.