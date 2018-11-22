Бывший советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Майдане

Бывший советник украинского министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива признался, что почти весь период акций протеста осенью 2013 - зимой 2014 годов нынешний глава Украины Петр Порошенко был нетрезв. Он рассказал, что Порошенко и другие главы Майдана, в том числе Виталий Кличко, пили дорогой коньяк и ели икру в своем штабе. Что касается обычных жителей страны, то те мерзли на баррикадах на 40-градусном морозе.

Экс-советник главы МВД Украины уточнил телеканалу NewsOne, что видел пьяного Порошенко на втором этаже киевского Дома профсоюзов. В таком же состоянии будущий президент выходил к народу. "Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове…" - вспоминает Кива.

Бывший глава Грузии и экс-губернатор одесской области Михаил Саакашвили ранее рассказал, что Порошенко предпочитает итальянские и французские вина другим напиткам.

В прошлом году российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Порошенко накануне Нового года и от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга поинтересовались, бросил ли он пить. "Генсек НАТО" посоветовал украинскому президенту "не переборщить в новогодний вечер с водкой и горилкой", на что глава Украины бросил трубку.

Между тем



Почти все украинцы не хотят, чтобы Петр Порошенко стал президентом Украины во второй раз. Телеканал NewsOne провел исследование, согласно которому только пять процентов граждан государства готовы видеть Порошенко снова у руля страны. Рейтинг Порошенко падает все годы правления. Среди причин эксперты называют кризис в экономике, войну в Донбассе и коррупцию. Глава же партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины.