В Севастополе расторгли контракт со вторым подрядчиком парка Победы

Власти Севастополя решили расторгнуть контракт с подрядчиком реконструкции парка Победы стоимостью более миллиарда рублей, а срок сдачи парка перенесли на май 2019 года. Подрядчика на объекте федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя будут менять второй раз.

- Госзаказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта, заключенного в 2017 году, - сообщил сегодня на заседании городского правительства и. о. вице-губернатора Севастополя Михаил Демиденко. - Предлагается провести закупку в 2018 году, определить нового исполнителя и завершить работы на объекте до 9 мая 2019 года.

Контракт расторгнут из-за систематического невыполнения условий и серьезного отставания от графика. Реконструкция должна была завершиться к концу 2018 года, но в парке не сделано и половины работ. Демиденко сообщил, что подрядчик - ООО "Глассок Крым" - за год выполнил работы на сумму 306 миллионов рублей. Оставшиеся работы стоимостью 802 миллиона рублей доделает другой исполнитель, которого выберут на конкурсе.

По словам губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, достройку парка обсуждают с несколькими крупными строительными компаниями, в том числе с подрядчиком аэродрома Бельбек - Главным военно-строительным управлением №7.

Год назад власти Севастополя уже меняли подрядчика в парке Победы. Сахалинская фирма "Рабочий-1" выиграла конкурс в августе 2017-го, но за первый месяц сумела выполнить только демонтаж плитки - чуть более одного процента запланированных работ. Чиновники решили не давать времени на раскачку, быстро расторгли контракт, провели новый конкурс.

В январе 2018 года Михаил Демиденко, тогда руководитель капстроя Севастополя, помпезно запустил возобновление работ с новым подрядчиком. А летом стало понятно - он тоже не справляется. За полгода было готово только 10 процентов работ, а потом строители вообще исчезли с объекта. В середине сентября фирма пообещала вывести на объект 150 рабочих, чтобы успеть все сделать до конца года, но план провалился.