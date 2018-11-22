Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за боспорской усадьбы

Для сохранения уникального исторического памятника - боспорской усадьбы V-III века до н. э. - строители подхода к Крымскому мосту скорректируют трассу железнодорожной линии. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Как ранее писала "РГ", обнаруженный археологами близ Керчи комплекс состоит из 40 помещений и девяти дворов, и согласно первым предположениям он мог принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора. В западной части комплекса располагался наиболее крупный двор, украшенный галереями и, возможно, колоннадой. Для кровли применялась дорогая черепица местного производства с клеймами боспорского мастера. А чтобы дождевые и талые воды не подтапливали комплекс на склоне, была создана сложная разветвленная система водостоков и накопительных цистерн.

- Без проекта железнодорожного подхода к Крымскому мосту мы бы не узнали про этот комплекс, - рассказал специалист Института археологии РАН Сергей Буравлев. - Его уникальность в том, что структура поселения не нарушена никакой сельскохозяйственной деятельностью: все артефакты, кладки, стены, дворы - все это осталось в том состоянии, как это было оставлено жителями данного поселения, что, безусловно, является большой редкостью на территории.

Сейчас памятник изучается масштабно. Уже открыта значительная часть площади усадьбы, и дает нам возможность оценить ее планировку, архитектуру.

По просьбам научного сообщества после переноса трассы железной дороги древняя усадьба будет законсервирована, изучена и сохранена для потомков. При этом перенос участка 18-километрового подхода к Крымскому мосту никак не повлияет на срок его сдачи в эксплуатацию.

- Подход заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года, - рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин. - Мы знаем и уважаем историю. Понимаем, в каком регионе работаем. Поэтому вопрос сохранения культурного наследия был и остается приоритетным. Древняя усадьба и другие важные для науки объекты археологии удалось сохранить именно благодаря этой слаженной работе строителей и ученых.

Справка "РГ"

До начала строительства Крымского моста ученые обследовали на двух берегах более 500 гектаров территорий, провели геоакустическую и геомагнитную съемку. Свыше 56 гектаров территорий под автомобильным и железнодорожным подходами стали местом крупнейших в стране научно-исследовательских работ. За два года при раскопках было сделано свыше миллиона находок. Из них более 100 тысяч артефактов, представляющих научную ценность, поэтапно передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса.