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22.11.2018 12:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре завели дело об исчезновении пассажиров снегохода

Текст: Татьяна Воробьева

В Югре возбуждено уголовное дело после гибели четырехлетнего ребенка - пассажира снегохода, а также исчезновения троих взрослых, ехавших на том же транспорте.

Напомним, 16 ноября жители села Корлики (супруги с малышом и родственницей) выехали на снегоходе на стойбище, но до места назначения не добрались, связь с ними оборвалась. Через два дня в шести километрах от села водолазы обследовали найденную на реке полынью и подняли на поверхность транспортное средство и нарты с телом ребенка.

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"20 ноября водолазы обследовали сто квадратных метров акватории - обнаружили бензопилу и запчасти. Пропавшие 1967, 1986, 1992 годов рождения не найдены. Поиски продолжаются", - передает Центроспас-Югория.

По факту несчастного случая Следственной комитет автономного округа возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). "Проведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза, допрашиваются родственники и односельчане семьи", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кстати

20 ноября поисковая группа выезжала на устье реки Назым: здесь у двоих мужчин сломался снегоход, их эвакуировали в Ханты-Мансийск. В тот же день спасатели проверили ручей Остяк-Шор, где также сломался снегоход, водителю которого требовалась помощь: его напоили горячим чаем, дали теплую одежду и эвакуировали в Саранпауль.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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