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22.11.2018 22:45
Рубрика: Регионы

Поставили на паузу

Регионы попросили не увлекаться установкой дорожных камер
Текст: Галина Мисливская, Татьяна Шадрина
Российская газета - Столичный выпуск №7727 (264)
В региональные дорожные фонды в этом году поступило 44 миллиарда рублей от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), сообщил глава минтранса Евгений Дитрих, выступая на встрече с сенаторами, которую проводила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Эти деньги будут идти только на ремонт и строительство региональных дорог, что позволит регионам привести свою дорожную сеть в порядок, рассчитывают в ведомстве.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Всего в этом году в дорожные фонды регионов поступило 970 миллиардов рублей. Федеральный бюджет возьмет на себя финансирование ряда региональных дорог, передача более 17 тысяч километров запланирована с 2018 до 2031 года. Но региональные власти могут до апреля подготовить заявки на дополнительную передачу дорог, уточнил Дитрих.

Одновременно, по словам Матвиенко, не стоит усердствовать с установкой камер фиксации нарушений ПДД. "Сейчас камеры вешают на каждом столбе", - отметила она и призвала использовать их "без перегибов, чтобы людей не раздражать". "Безусловно, камеры видеонаблюдения должны быть, но чтобы они работали эффективно, чтобы не было на этот счет жалоб", - подчеркнула глава Совфеда.

Минтранс планирует использовать на крымском направлении поезда с двухэтажными вагонами

Власти намерены также увеличить запланированное число объездов городов. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал поручение включить в магистральный план строительство объездной дороги вокруг Костромы. "Это единственный регион центральной части России, где сходится много федеральных магистралей и у которого нет объездной дороги. Для населения это самая острая проблема", - сказала Матвиенко. Она уточнила, что регион уже выкупил земельные участки, по которым пройдет будущая трасса, весь комплект документов готов.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Затронув вопрос пассажирских перевозок, Дитрих отметил, что сейчас прорабатывается вопрос какие именно железнодорожные составы пойдут в Крым первыми. Скорее всего это будут поезда с двухэтажными вагонами, сообщил он. Учитывая, что сеть железных дорог в Крыму долгое время не развивалась и не электрифицировалась, то в первое время будут использоваться тепловозы для поездов дальнего следования, а пригородные поезда, которые пойдут в том числе через Крымский мост, будут дизельными.

Во время дискуссии выяснилось, что самой плачевной ситуация с транспортной инфраструктурой оказалась в Марий Эл. В регионе сейчас находится в нормативном состоянии только один процент автодорог, не работает аэропорт, не электрифицирована железная дорога. Чтобы были учтены все транспортные проблемы регионов, было решено создать комиссию в Совфеде и разбирать детально вопросы по каждому федеральному округу с участием представителей минтранса.

#камеры #нарушения ПДД