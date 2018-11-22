Регионы попросили не увлекаться установкой дорожных камер

В региональные дорожные фонды в этом году поступило 44 миллиарда рублей от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), сообщил глава минтранса Евгений Дитрих, выступая на встрече с сенаторами, которую проводила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Эти деньги будут идти только на ремонт и строительство региональных дорог, что позволит регионам привести свою дорожную сеть в порядок, рассчитывают в ведомстве.

Всего в этом году в дорожные фонды регионов поступило 970 миллиардов рублей. Федеральный бюджет возьмет на себя финансирование ряда региональных дорог, передача более 17 тысяч километров запланирована с 2018 до 2031 года. Но региональные власти могут до апреля подготовить заявки на дополнительную передачу дорог, уточнил Дитрих.

Одновременно, по словам Матвиенко, не стоит усердствовать с установкой камер фиксации нарушений ПДД. "Сейчас камеры вешают на каждом столбе", - отметила она и призвала использовать их "без перегибов, чтобы людей не раздражать". "Безусловно, камеры видеонаблюдения должны быть, но чтобы они работали эффективно, чтобы не было на этот счет жалоб", - подчеркнула глава Совфеда.

Минтранс планирует использовать на крымском направлении поезда с двухэтажными вагонами

Власти намерены также увеличить запланированное число объездов городов. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал поручение включить в магистральный план строительство объездной дороги вокруг Костромы. "Это единственный регион центральной части России, где сходится много федеральных магистралей и у которого нет объездной дороги. Для населения это самая острая проблема", - сказала Матвиенко. Она уточнила, что регион уже выкупил земельные участки, по которым пройдет будущая трасса, весь комплект документов готов.

Затронув вопрос пассажирских перевозок, Дитрих отметил, что сейчас прорабатывается вопрос какие именно железнодорожные составы пойдут в Крым первыми. Скорее всего это будут поезда с двухэтажными вагонами, сообщил он. Учитывая, что сеть железных дорог в Крыму долгое время не развивалась и не электрифицировалась, то в первое время будут использоваться тепловозы для поездов дальнего следования, а пригородные поезда, которые пойдут в том числе через Крымский мост, будут дизельными.

Во время дискуссии выяснилось, что самой плачевной ситуация с транспортной инфраструктурой оказалась в Марий Эл. В регионе сейчас находится в нормативном состоянии только один процент автодорог, не работает аэропорт, не электрифицирована железная дорога. Чтобы были учтены все транспортные проблемы регионов, было решено создать комиссию в Совфеде и разбирать детально вопросы по каждому федеральному округу с участием представителей минтранса.