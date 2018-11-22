Роберт Кубица заменит Сергея Сироткина за рулем болида "Уильямса"

Российский пилот Сергей Сироткин не будет выступать в "Формуле-1" в следующем сезоне. За рулем болида "Уильямса" его сменит поляк Роберт Кубица.

Ранее эта информация существовала лишь на уровне слухов, но сегодня она была подтверждена официально. На пресс-конференции накануне заключительного Гран-при сезона в Абу-Даби "Уильямс" объявил состав пилотов на будущий год. Гонщиками команды будут Кубица и Джордж Рассел.

ак отмечают эксперты, остаться в "Уильямсе" было единственным шансом для Сироткина получить место боевого пилота в новом сезоне, а сейчас найти новую команду он уже не успеет. Пока неясно, останется ли Сергей в структуре конюшни, где раньше он был тест-пилотом.

Кубица же вернется в "королевские гонки" после восьмилетнего перерыва. В 2010 году он в последний раз принял участие в заезде "Ф-1" за рулем болида "Рено". А несколько месяцев спустя в раллийной гонке он попал в тяжелейшую аварию и чудом остался жив. Тем не менее, он получил множественные переломы, а его правое предплечье частично ампутировали.

Несмотря на это, Роберт сумел восстановиться, а в прошлом году он даже участвовал в тестах с "Рено" и "Уильямсом". Кроме того, в нынешнем сезоне он дважды выходил на пятничные свободные заезды за рулем машины британской команды.