Новости

На Кубани осудят мужчину за участие в отрядах "ИГИЛ" в Сирии 13:30
СМИ: Луис Адриано зимой покинет "Спартак" 13:23
В центре Москвы закрыли 250 платных парковок 13:23
Ученые из Петербурга создали частицы-трансформеры для борьбы с раком 13:16
На Кубани директор фирмы обманул дольщиков на 1,2 миллиарда рублей 13:16
В Оренбурге вор-рецидивист заснул на месте преступления 13:15
Симпозиум к 100-летию Солженицына прошел в Париже 13:13
Школьник из Тюмени стал чемпионом Ирландии по кельтским танцам 13:10
Российские звезды поддержали барнаульского школьника 13:08
Вадим Самойлов: "Агата Кристи" распалась из-за любви к мужчине 13:03
В ЕР предложили разработать идеологию для различных социальных групп 12:58
Бывший вице-губернатор Вологодчины осужден на восемь лет за взятки 12:58
Минфин предложил сделать рубль расчетной валютой в ЕАЭС 12:55
В Забайкалье пассажир поезда ранил ножом полицейского 12:54
Москвичку задержали за вовлечение несовершеннолетней в проституцию 12:51
Депутат Госдумы оценил заявления немецких СМИ о "борщевичном бедствии" 12:51
В Петербурге на остановке нашли труп пенсионерки 12:49
Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте 12:44
В Госдуме оценили заявление США о России и соблюдении ДРСМД 12:42
Лукашенко поздравил Николая Добронравова с 90-летием 12:40
Рухнувший под Воронежем мост построили с нарушениями 12:38
Медведев назначил нового замглавы Минтранса РФ 12:37
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю 12:35
Госдума обязала обеспечивать голосование избирателей под домашним арестом 12:33
Роберт Кубица заменит Сергея Сироткина за рулем болида "Уильямса" 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 12:32
Рубрика: Спорт

Роберт Кубица заменит Сергея Сироткина за рулем болида "Уильямса"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский пилот Сергей Сироткин не будет выступать в "Формуле-1" в следующем сезоне. За рулем болида "Уильямса" его сменит поляк Роберт Кубица.

Хэмилтон извинился перед Сироткиным

Ранее эта информация существовала лишь на уровне слухов, но сегодня она была подтверждена официально. На пресс-конференции накануне заключительного Гран-при сезона в Абу-Даби "Уильямс" объявил состав пилотов на будущий год. Гонщиками команды будут Кубица и Джордж Рассел.

ак отмечают эксперты, остаться в "Уильямсе" было единственным шансом для Сироткина получить место боевого пилота в новом сезоне, а сейчас найти новую команду он уже не успеет. Пока неясно, останется ли Сергей в структуре конюшни, где раньше он был тест-пилотом.

Кубица же вернется в "королевские гонки" после восьмилетнего перерыва. В 2010 году он в последний раз принял участие в заезде "Ф-1" за рулем болида "Рено". А несколько месяцев спустя в раллийной гонке он попал в тяжелейшую аварию и чудом остался жив. Тем не менее, он получил множественные переломы, а его правое предплечье частично ампутировали.

Несмотря на это, Роберт сумел восстановиться, а в прошлом году он даже участвовал в тестах с "Рено" и "Уильямсом". Кроме того, в нынешнем сезоне он дважды выходил на пятничные свободные заезды за рулем машины британской команды.

Спорт Формула-1
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю
Захарова назвала Бутину "жертвой русофобии"
Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево
Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной начальника ГРУ Игоря Коробова