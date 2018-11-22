Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо на заправках

За неделю с 12 по 18 ноября средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла на 1 рубль, достигнув 46,29 рубля за литр. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом стоимость бензина марки Аи-92 опустилась на 1 копейку - до 41,54 рубля за литр, Аи-95 - осталась на прежнем уровне в 44,83 рубля за литр, марки Аи-98 - увеличилась на 1 копейку, составив 50,27 рубля за литр.

Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба, нефтяные компании и независимые НПЗ на встрече в конце октября согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке. Была достигнута договоренность, что цены до конца года останутся на уровне конца мая - начала июня, а затем будут расти в пределах годовой инфляции.

Договоренности подразумевают не только заморозку розничных цен, но и оптовых. Для каждого региона была установлена стоимость тонны бензина и дизеля, которая считается конкурентной и дает возможность поддерживать доходность розничных независимых от крупных компаний операторов сетей АЗС на приемлемом уровне, позволяющем отпускать товар по фиксированной цене и не терять бизнес.