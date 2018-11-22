Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота

В Москве заочно арестованы сирицы, обвиняемые по делу об убийстве российского пилота Олега Пешкова. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Все указанные лица объявлены в международный розыск.

Напомним, бомбардировщик Су-24, командиром экипажа которого был Пешков, был сбит турецким истребителем в небе Сирии осенью 2015 года. Пилоту и его штурману Константину Мурахтину удалось катапультироваться. Огнем с земли командир экипажа был убит, Мурахтина эвакуировал российский спецназ. Посмертно Олегу Пешкову присвоено звание Героя Российской Федерации.

Летчика похоронили в Липецке, на могиле установлен памятник в виде гранитных крыльев. Его имя нанесено на стелу погибшим летчикам на площади Авиаторов. Также именем Олега Пешкова назван самолет Су-34 Липецкого авиацентра, где он служил, и городская школа, где установлен бюст героя.