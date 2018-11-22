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22.11.2018 19:22
Рубрика: Экономика

Как слышимость

Тарифы на звонки и интернет могут вырасти на 10-15 процентов
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7727 (264)
Рост тарифов на услуги фиксированной и мобильной связи в 2019 году может составить 10 и даже более процентов, сделали вывод эксперты аналитического агентства "Телеком Дейли" по итогам опроса операторов связи в 15 крупных городах. Сотовые операторы "большой четверки" отказались комментировать возможное повышение цен.
Запуск безлимитных тарифов в России приведет к общему увеличению абонентской платы. Фото: REUTERS Запуск безлимитных тарифов в России приведет к общему увеличению абонентской платы. Фото: REUTERS
Запуск безлимитных тарифов в России приведет к общему увеличению абонентской платы. Фото: REUTERS

Итак, 81 процент операторов не сомневаются, что вырастут тарифы на услуги связи, свыше половины (52 процента) считают, что он уложится в 10 процентов, почти треть (29 процентов) полагают, что рост будет более существенным. И только 19 процентов с оптимизмом заявили, что стоимость услуг связи останется на прежнем уровне.

Подавляющее большинство опрошенных (84 процента) характеризуют финансовое состояние своих предприятий как устойчивое, но более четверти (27 процентов) заявили, что их компаниям средств хватает только на поддержание бизнеса, а на развитие - нет.

В России выросла доля мобильного интернета

Стоимость услуг сотовых компаний уже выросла по ряду тарифов (операторы заложили в них расходы на инвестиции в инфраструктуру хранения данных, как этого требует закон), в ближайшие полгода тарифы могут вырасти еще больше, отмечает руководитель Content Review Сергей Половников. Компании будут отправлять текущие тарифы в архив (они продолжат действовать, но перейти на них уже нельзя), так как с учетом повышения НДС с 18 до 20 процентов нужно вписаться в новые "круглые" суммы.

Сейчас порог рентабельности мобильного тарифа - 600 рублей в месяц, но на рынке есть тарифные планы и по 250 рублей

Как следует из исследования Content Review, запуск безлимитных тарифов в России приведет к общему увеличению абонентской платы и введению платы за ряд услуг, которых ранее были бесплатными. "Безлимитные тарифы являются "машиной судного дня" для операторов, - объясняет Сергей Половников. - Снимая все ограничения, мобильные операторы приравнивают услугу мобильного интернета к услуге доступа в интернет по кабелю. Однако в отличие от операторов фиксированной связи емкость сети мобильных операторов ограничена частотным ресурсом, и неизбежно наступает момент, когда качество услуги начинает стремительно деградировать".

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Введение безлимитных тарифов в 2016 году позволило российским операторам в краткосрочной перспективе улучшить операционные показатели и привлечь новых абонентов. Однако вслед за несколькими кварталами роста последовали периоды резкого спада. Особенно ярко это выражено в динамике квартальных изменений. Полностью от последствий опыта с запуском безлимитных тарифов операторы справились лишь к концу 2017 года, отмечает Половников.

Но при этом в России пока услуги сотовой связи останутся одними из самых дешевых в мире, говорит он. Операторы могут позволить за счет более дорогих тарифов содержать дешевые тарифные планы. Сейчас порог рентабельности для мобильного тарифа - 600 рублей в месяц, полагает Половников, а на рынке есть тарифные планы и по 250 рублей в месяц.

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