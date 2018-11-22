Опубликован текст древнейшей жалобы на Земле

Исследователи из Британского музея представили расшифрованный текст надписи на глиняной табличке, найденной при раскопках месопотамского города Ур.

Расшифровка приведена на портале IFL Science. Глиняная табличка хранится в коллекции Британского музея. Она была создана около 1750 года до н.э. Текст написан на одном из древнейших семитских языков - аккадском.

Ученые полагают, что им в руки попала древнейшая жалоба в мире. Она была написана в городе Ур, который находился на территории современного Ирака. Автором послания является некий человек по имени Нанни. Он пишет поставщику по имени Эа-Насир.

Вероятно, Эа-Насир доставил Нанни из региона Персидского залива медь низкого качества. Кроме того, он затянул сроки поставки, а также грубо обошелся со слугами, которых послал Нанни для разгрузки товара.

"Почему ты относишься к кому-то вроде меня с таким презрением? - задается вопросом Нанни. - Теперь ты должен полностью вернуть мне деньги. Знай, что я не буду принимать другую медь, кроме как высокого качества. Я отберу и проверю лично каждый слиток на своем собственном дворе и оставляю за собой право на отказ, потому что ты отнесся ко мне с презрением".

Добавим, что размер таблички составляет 11,6 на 5 сантиметров.