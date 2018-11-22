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22.11.2018 15:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota Camry стала бестселлером

Текст: Борис Захаров

Седан Toyota Camry, который выпускают на заводе японской марки под Санкт-Петербургом, выбился в минувшем октябре в бестселлеры японского бренда в России.

Согласно статистике агентства "Автостат", Camry нашла в минувшем месяце 3261 покупателя, что на 60% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи выросли на 61% и составили 3240 экземпляров, на третьем - внедорожник Toyota Land Cruiser с показателем 1 373 экземпляров.

Фото: Скриншот youtube.com
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Всего же российские дилеры Toyota реализовали в октябре 8424 автомобиля, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Также эксперты отметили успех моделей Toyota Land Cruiser 200 (595 штук), Toyota Fortuner (более 400 штук), Toyota Corolla (410 штук) и Toyota С-HR (167 штук).

Напомним, что Toyota Camry восьмого поколения базируется на платформе GA-K и предлагается сегодня по цене от 1 521 000 рублей. Автомобиль продается у нас с линейкой из трех бензиновых двигателей: 2,0 л (150 л.с.), 2,5 л (181 л.с.) и 3,5-л (249 л.с.). Трансмиссия - 6-диапазонный "автомат" и 8-диапазонный "автомат".

Запуск производства модели новой генерации потребовал модернизации завода в Санкт-Петербурге. В сварочном цеху установили 95 новых роботов, а уровень автоматизации вырос с 30% до 52%.

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#Toyota