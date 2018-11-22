В концертном зале Чайковского пройдет фестиваль "Другое пространство"

Фестиваль "Другое пространство", Концертный зал Чайковского, 28 ноября - 2 декабря

Само название "Другое пространство" означает, что в залах Московской филармонии будут звучать не привычный Бетховен, Рахманинов или Чайковский, а "другая", радикальная музыка - новейшие партитуры и авангард ХХ века, являющийся уже историческим. При этом большинство сочинений даже мэтров авангарда - Штокхаузена, Булеза, Лигети, Лютославского и других - до сих пор не исполнялись в России. И это факт, что "Другое пространство" за 9 лет своего существования совершило революцию в российской музыкальной жизни и в слушательской аудитории: на концертах авангардной музыки в зале Чайковского собираются аншлаги.

Начинавшийся в 2009 году как "смотр" современных композиторских сил (тогда в Атриуме Московской филармонии прозвучали 50 современных партитур), фестиваль под руководством Владимира Юровского стал красивым и многомерным просветительским проектом: здесь актуальную музыку исполняют, комментируют, представляют новые партитуры и мультимедийные программы. В этом году "Другое пространство" впервые провело конкурс молодых российских композиторов: произведения его лауреатов - Agnus Dei Евгении Бриль и De profundis Алексея Ретинского - прозвучат в исполнении Госоркестра имени Е.Ф. Светланова. Программу фестиваля откроют 28 ноября мировые премьеры новых сочинений: "Девятая симфония. Эпитафия авангарду" Виктора Екимовского, своего рода символическое прощание автора с авангардом, и новое сочинение Бориса Филановского "Пропевень о проросли мировой" - оратория на поэтический текст Павла Филонова, прорвавшийся у художника под впечатлением от ужасов Первой мировой войны. У Филановского этот текст обрел формат реквиема. В ночном концерте (в 22.00) прозвучит еще одна мировая премьера - немая опера Face Ольги Бочихиной, мультимедийный проект, названный автором "театром мнимостей" и возможностью восстановить через среду одновременно звучащих симфонических и электронных инструментов целостность.

В программах фестиваля прозвучит и музыка Оливье Мессиана (Семь хокку для фортепиано с оркестром, посвященные японским птицам, 29 ноября), и Георга Катцера, классика немецкой электроакустической музыки ("Человек-машина" для контрабаса, голоса и электроники, 30 ноября). Знаменитый Essemble United Berlin исполнит в этот же день, 30 ноября, не звучавшие в России сочинения: Buchar Клода Вивье (любовное заклинание на несуществующем языке), Lost Фаусто Ромителли на стихи рок-музыканта Джима Моррисона; солисты ударной группы Госоркестра представят перкуссионное шоу "Пульс древности", а 1 декабря прозвучит мировая премьера "Рождественской музыки" Владимира Мартынова, созданной на тексты из анонимной книги 1912 года "Духовные стихи для простого народа". Завершит фестиваль 2 декабря грандиозный ансамбль московских коллективов современной музыки (МАСМ, ГАМ-ансамбль и Студия новой музыки) с Госоркестром под управлением четырех дирижеров. Впервые в России прозвучат "Акустические пространства" Жерара Гризе. Это, по словам Юровского, один из самых идеалистических проектов, когда-либо задумывавшихся композиторами в XX веке.