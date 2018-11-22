К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ после проведенного опроса. Респондентам предлагалось найти "финансовую пирамиду" в списке различных способов вкладов - от банковских до паевых инвестиционных фондов. Правильный ответ выбрал каждый четвертый опрошенный (24 процента). Еще 18 процентов затруднились указать какой-либо вариант, а 15 процентов сказали, что ни один из предложенных вариантов не является "пирамидой". Чаще других правильно определяют финансовые пирамиды жители Москвы и Санкт-Петербурга (33 процента), люди с высшим образованием (27), реже - жители сел (19) и безработные (19).

В чем финансовые пирамиды имеют завидное сходство с египетскими, так это в том, что время над ними не властно. Нет, отдельные сооружения периодически рушатся, тому немало примеров, но идея, скрепляющая эту конструкцию, бессмертна. Недавно Центробанк России направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о деятельности группы компаний "Кэшбери", увидев в ней признаки финансовой пирамиды. "По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек, - сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. - Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она работала во многих регионах, практически по всей стране".

По оценкам экспертов ЦБ, деньги в "Кэшбери" отнесли несколько десятков тысяч человек. "Искал бизнес, куда вложить деньги, - рассказывает житель Перми. - Знакомый предложил вложиться в "Кэшбери". Я ознакомился с отзывами и понял, что можно рискнуть и вложить деньги. Была очень хорошая процентная ставка. С 300 тысяч можно было заработать 1,2 миллиона рублей за год. Сначала я вложил 300, потом еще 600 тысяч. Депозит работает 400 дней - за четыре месяца полностью вернули мои деньги, а в течение семи месяцев уже шла чистая прибыль. Я вложил в марте, поэтому прибыль полностью не получил. Деньги каждый день капали на счет - по 10 тысяч. В целом заработок составил около полутора миллионов за полгода. Страх, конечно, был, но кто не играет, тот не пьет шампанского".

Лишь каждый четвертый россиянин распознает финансовую пирамиду

На днях создатель "Кэшбери" Артур Варданян заявил, что группа компаний прекращает работать. Он пообещал вкладчикам, что вернет долги и откроет новую фирму.

Центробанк предупреждает, что "обычно обещание сверхвысокой и при этом гарантированной доходности - признак классической финансовой пирамиды". А финансовыми пирамидами закон считает организации, которые выплачивают доход за счет привлеченных денежных средств при отсутствии инвестиционной или предпринимательской деятельности. Максимальное наказание за это преступление - 6 лет лишения свободы.

Увы, многих граждан на постсоветском пространстве крах финансовых пирамид (в том числе и самой знаменитой - МММ) ничему не научил. Часть населения по-прежнему восприимчива к сказочным посулам и уверениям, будто можно разбогатеть, не прилагая труда.

Социальный адресат нынешних пирамид - все тот же, что в начале 90-х составлял клиентуру МММ: бедные слои населения. Так называемые "простые люди". А вот кого бесполезно сегодня заманивать "сверхвысокой доходностью", так это средний класс, по крайней мере просвещенная его часть, имеющая реальные представления и о финансовых бумагах, и о процентах по ним, и вообще о том, как функционирует рыночная экономика, что в ней может случаться, а что - никогда. Представители среднего класса - это люди, самостоятельно решающие свои бытовые и социальные проблемы и тем самым снимающие нагрузку с государства. Много сегодня в России таких людей? Увы, меньше общеевропейского стандарта величиной в две трети населения. В те самые две трети, у которых обещание 20-30-процентной доходности по ценным бумагам вызывает только одно желание - немедленно обратиться в полицию.

В середине 90-х официально пострадавшими от деятельности МММ были признаны 10 тысяч 366 человек, по неофициальным же данным - их насчитывалось почти 15 миллионов. Наивно было бы надеяться, что наученные горьким опытом граждане перестанут нести свои деньги в компании, обещающие 400-600 процентов по вкладу. Поле чудес - это то свято место, которое пусто не бывает. Валентину Соловьеву, владелицу фирмы "Властилина", помните? Даже когда ее арестовали, во "Властилину" стояли две очереди: одна - чтобы получить деньги, а другая - чтобы вложить. В апреле 2002 года, отсидев за мошенничество более пяти лет, Соловьева вышла на свободу и опять принялась за свое. Ее новая фирма, расположенная в Подольске, в 2007 году начала собирать у населения деньги, чтобы после за полцены выдавать отечественные автомобили. Непостижимая вещь: в очереди на сдачу наличных попадались люди, уже однажды обманутые Соловьевой, но готовые вновь ей довериться.

Слово "халява" не поддается переводу на иностранные языки. Это наше, родное. И столь массовой веры в чудо дармовщины тоже нет нигде в мире

"В любой системе есть время жизни, - говорил незабвенный строитель финансовых пирамид Сергей Мавроди. - Я считаю, что у этой системы (МММ. - В.В.) оно измеряется десятилетиями. Но даже если что-то произойдет, всегда можно произвести рестарт, начать все сначала".

Золотые горы за полцены обещают мошенники любой страны, мы тут не первые и не последние. Но слово "халява" не поддается переводу на иностранные языки. Это наше, родное. И столь массовой веры в чудо дармовщины тоже нет нигде в мире. Впрочем, как говорил Леня Голубков, мы не халявщики, мы партнеры.