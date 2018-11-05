Несмотря на богатую историю финансовых пирамид в России, отличить аферу от легальных способов сберечь и приумножить капитал способен лишь каждый четвертый житель России, выяснили аналитики НАФИ в ходе проведенного опроса.

Если сравнивать эти результаты с полученными в 2017 году, процент людей, верно идентифицирующих финансовую пирамиду среди списка возможных сберегательных и инвестиционных инструментов, практически не изменился, отмечают аналитики НАФИ.

В ходе исследования респондентам было предложено найти "финансовую пирамиду" в списке различных способов вложения средств: от банковских вкладов до паевых инвестиционных фондов. Верным вариантом был ответ: финансовая организация, обещающая гарантированный 35-процентный рост вложений через год. "Гарантированный рост вложений в России может обещать только банк, участвующий в системе страхования вкладов. А доходность в 35 процентов многократно выше средней ставки по банковскому вкладу", - поясняет Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ.

Обещание высокой гарантированной доходности - один из признаков финансовой пирамиды, которые выделяет Банк России. Также в этом списке отсутствие лицензии, массированная реклама в средствах массовой информации и Интернете, отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации и собственных основных средствах, выплаты новым участникам из денег, ранее внесенных другими вкладчиками. Хотя наличие этих признаков не является достаточным основанием для однозначных выводов, отмечают в ЦБ. Для правоохранительных и надзорных органов - это лишь один из сигналов для проведения проверок.

В Уголовном кодексе РФ нет понятия "финансовой пирамиды", но ее признаки четко описаны. Это деятельность по привлечению денег у населения и компаний, при которой выплата доходов происходит исключительно за счет вложенных средств вновь прибывших участников. При этом законная инвестиционная или предпринимательская деятельность в таких организациях вообще не ведется. Максимальные санкции - лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, предусмотрен штраф до 1,5 миллиона рублей.

Статья за организацию финансовых пирамид появилась в Уголовном кодексе в марте 2016 года. Однако это явление в России не исчезло. Только за 9 месяцев 2019 года Банк России обнаружил 134 финансовых пирамиды - практически столько же, сколько за весь 2017 год.

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, чаще всего компании строят свою деятельность на принципах социальной инженерии и сетевого маркетинга, так что граждане сами отдают им деньги. Причем наиболее активно в эту деятельность, к сожалению, вовлекаются молодые люди, для которых это - элемент игры. Они уверены, что смогут легко и быстро заработать, и эта уверенность их подводит.