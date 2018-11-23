Apple официально снизит цены на новые iPhone

Компания Apple официально снизит цены на смартфоны из новой линейки. Речь идет об iPhone XR - их будут предлагать со скидкой для стимулирования продаж.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, производитель намерен предложить японским операторам мобильной связи субсидии, чтобы те могли компенсировать продажи iPhone XR по сниженным ценам.

Издание отмечает, что спрос на iPhone XR оказался ниже ожидаемого - как и на другие модели из флагманской линейки, iPhone XS и XS Max. В связи с этим компания возобновила производство модели прошлого года - iPhone X, спрос на который, наоборот, вырос.

По данным WSJ, американский производитель также связан условиями контракта с компанией Samsung, у которой он должен закупить определенный объем AMOLED-экранов для своих смартфонов.