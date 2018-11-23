Арестованный в Британии за укус полицейского щенок вернулся домой

В Великобритании полицейские вернули владельцам щенка чау-чау, которого ранее поместили в питомник за укус одного из стражей правопорядка.

Об этом сообщила полиция Нортгемптоншира, где и произошел инцидент. В заявлении отмечается, что решение было принято не под давлением сообщений СМИ, а по итогам расследования и оценки возможных будущих рисков.

Собака была помещена в питомник после того, как дважды укусила полицейского. Тот пытался достать щенка из-под машины, но испуганное животное отреагировало агрессивно. В соцсетях возникло целое движение, участники которого призвали правоохранителей вернуть владельцам пушистого арестанта.