Новости

В Сибири на тушении пожара в магазине использовали пожарный поезд 12:23
Lada Xray с вариатором: собран первый экземпляр 12:21
В Подмосковье задержаны авторитеты Салома и Хобот 12:16
Видео: Джефф Голдблюм выпустил джаз-альбом 12:16
Вышел трейлер байопика о легендарном комическом дуэте "Стэн и Олли" 12:10
Лукашенко потребовал пересмотреть программы жилищного строительства 12:10
СК проверит попытку удушения подростками девятилетнего мальчика 12:04
Саратовский депутат за время "диеты" похудел на 7,4 килограмма 11:59
Двух подростков задержали в США за угон самолета 11:58
Армена Джигарханяна выписали из больницы 11:52
Тяжелый стелс-беспилотник "Охотник" разогнали до 200 км/ч 11:51
Михаил Пореченков назвал своих любимых режиссеров 11:47
На Кубани школьник погиб от удара током на крыше вагона 11:45
Совфед назначил экс-губернатора Владимирской области аудитором СП 11:41
Лукашенко поручил решить вопрос с обеспечением жильем многодетных семей 11:41
В Краснодаре в страшном ДТП погибли три человека 11:34
В Крым запустят двухэтажные поезда 11:32
Раненного экс-главу управления Росимущества выписали из больницы 11:26
Новые развороты появились на 11 магистралях Москвы в 2018 году 11:16
Беларусь названа важным узловым механизмом во взаимоотношениях в Евразии 11:10
Обнаружено удивительное кельтское захоронение 11:05
Арестованный в Британии за укус полицейского щенок вернулся домой 11:03
Верховный суд признал законной программу реконструкции в Кунцеве 11:00
Вышел трейлер нового "Короля льва" 10:59
Албанская православная церковь: Варфоломей ходит по минному полю 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 11:03
Рубрика: В мире

Арестованный в Британии за укус полицейского щенок вернулся домой

В Великобритании полицейские вернули владельцам щенка чау-чау, которого ранее поместили в питомник за укус одного из стражей правопорядка.

Фото: depositphotos.com
Ученые рассказали об опасности прогулок с собаками

Об этом сообщила полиция Нортгемптоншира, где и произошел инцидент. В заявлении отмечается, что решение было принято не под давлением сообщений СМИ, а по итогам расследования и оценки возможных будущих рисков.

Собака была помещена в питомник после того, как дважды укусила полицейского. Тот пытался достать щенка из-под машины, но испуганное животное отреагировало агрессивно. В соцсетях возникло целое движение, участники которого призвали правоохранителей вернуть владельцам пушистого арестанта.

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
ФСО объяснила полеты военных вертолетов над Кремлем
Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент
Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за утечку данных
Минобороны сообщило о разведдеятельности у воздушных границ РФ