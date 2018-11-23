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23.11.2018 21:07
Рубрика: Общество

Чернов: Россия будет выдвигаться на проведение ЭКСПО в будущем

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Право на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 получила Осака. Екатеринбург, также претендовавший на эту выставку, дошел до последнего тура, получив 61 голос, но уступил Осаке, набравшей 92 голоса.
Александр Чернов Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Александр Чернов Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Александр Чернов Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Голосование, а в нем участвовали представители 156 стран-членов Международного бюро выставок (МБВ), состоялось в пятницу вечером в центре конференций парижской штаб-квартиры Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). За право на проведение ЭКСПО-2025 боролись три города-кандидата: Екатеринбург (Россия), Осака (Япония), Баку (Азербайджан). Перед началом голосования, а оно было тайным, претенденты провели финальные презентации заявок с тем, чтобы в последней попытке склонить на свою сторону колеблющихся участников Генассамблеи МБВ.

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По правилам организации, голосование проходило в несколько туров, в каждом из которых выбывал кандидат, набравший меньшее число голосов. В первом туре за Россию было отдано 48 голосов, Японию - 85 , Азербайджан - 23. Во втором, решающем, за Екатеринбург проголосовали 61 делегат, а за Осаку - 92. Два делегата воздержались от голосования.

Конечно, обидно, но таковы правила игры. Тем не менее после объявления итогов голосования глава российского заявочного комитета ЭКСПО Александр Чернов выразил уверенность в том, что Россия будет выдвигаться и выиграет право на проведение ЭКСПО в будущем. В беседе с журналистами он призвал не ссылаться на политику и экономику, оценивая поражение. "Никого, кроме как самих себя, мы не должны винить, ссылаться на политические причины, экономические, социальные, исторические, ибо это удел слабых", - считает глава заявочного комитета.

"Я не увидел политической составляющей, не увидел ее в общении руководства нашей страны с руководителями тех стран, которые приезжали к нам, а также тех государств, куда выезжали наши руководители. На двусторонних, многосторонних и иных форматах общения никакой политической подоплеки я не заметил", - заключил он.

Как полагают в российском заявочном комитете, время и ресурсы, ушедшие на подготовку к принятию выставки в Екатеринбурге, были потрачены не зря. Выросла инвестиционная привлекательность города и региона в целом, а ряд проектов, намеченных в рамках российской заявки "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений", будет реализован в столице Урала.

Справка "РГ"

Всемирные универсальные выставки ЭКСПО устраиваются с 1851 года и по праву являются крупнейшими мировыми событиями наравне с Олимпийскими играми и Чемпионатом мира по футболу. Они проходят каждые пять лет. В 2020 году очередная всемирная выставка состоится в Дубае.

Общество Наука Культура Культурный обмен В мире Европа Франция ЭКСПО в Екатеринбурге
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