Екатерина Лагно уступила в финале женского ЧМ по шахматам

Россиянка Екатерина Лагно не смогла завоевать звание чемпионки мира по шахматам. В финале турнира в Ханты-Мансийске она уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь, которая защитила титул.

Решающий день турнира ожидаемо вызвал большой интерес, поддержать россиянку приехали в том числе заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, глава департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры Сергей Артамонов и другие официальные игра. Также гостем турнира стал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

У Лагно был реальный шанс побороться за победу. Финал начался из четырех классических партий, и после трех Екатерина вела 2:1. Таким образом, в заключительной партии, которую она играла белыми, ей было достаточно сыграть вничью. Однако китаянка сумела перевести игру на тай-брейк.

Формат тай-брейка подразумевал несколько партий с постепенным уменьшением контроля времени, и в случае сохранения паритета игрался бы "армагеддон". После первых двух партий с контролем времени "25+10" счет остался равным. В первой из этих партий Цзюй имела небольшое преимущество, которое россиянка отыграла. Вторую двадцатипятиминутке соперницы завершили ничьей в эндшпиле.

Следом начались партии с контролем "10+10", первой белыми играла Лагно. И достаточно долго соперницы шли вровень, однако в легкофигурном эндшпиле черные выиграли пешку, после чего довели игру до победы. Ответить тем же Екатерина не смогла, вторую партию она так же уступила. Отметим, что Цзюй стала первой чемпионкой мира, защитившей титул.

Напомним, что в турнире участвовало в общей сложности 64 шахматистки из 28 стран мира. Россию представляло 10 спортсменок, в полуфинал, помимо Лагно, вышла также Александра Костенюк.