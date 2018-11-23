ЕС и Лондон согласовали проект резолюции о будущих отношениях

Великобритания и Европейский союз согласовали проект резолюции, в которой излагаются "тесные отношения" после наступления Brexit, сообщает Reuters. Это произошло накануне открывающегося в воскресенье саммита лидеров стран Европейского союза, на котором должна быть одобрена сделка по Brexit.

На этом фоне отдельной выглядит позиция Испании. В Мадриде дали понять, что не поддержат политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и ЕС. Это произойдет, если в ней не будет закреплено право Испании участвовать в прямых переговорах с британской стороной по вопросу совместного контроля над Гибралтаром, который считается "заморской территорией" Великобритании, права на которую Мадрид оспаривает вот уже около 300 лет.

Именно этот вопрос может стать одним из ключевых на встрече лидеров стран Евросоюза в воскресенье. В Брюсселе уже дали понять, что Гибралтар "не может являться отдельной частью соглашения". Напомним, что Британия готовится покинуть ЕС через четыре месяца - 29 марта 2019 года, а переходный период может продлиться до конца 2020 года.