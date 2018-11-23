Фигурист Самарин остался недовольным короткой программой во Франции

Российский фигурист Александр Самарин занял промежуточное второе место после короткой программы на этапе серии Гран-при во французском Гренобле. Он признался, что недоволен своим выступлением.

"Эмоции немного, я допустил приличное количество ошибок, - сказал журналистам Самарин. - Мне не понравилось, как я откатал программу, мог и рассчитывал выступить шире, лучше и эмоциональнее".

Александр уступил лишь американцу Джейсону Брауну. Третье место занял еще один представитель США, Натан Чен.

В пятницу короткую программу также представили девушки. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вышла на третье место, получив за прокат 67,55 балла. Выше нее оказались две японские фигуристки. Первой стала Маи Михара (67,95) и Рика Кихира (67,64). В произвольную программу Евгения планирует включить новый элемент: она намерена исполнить каскад двойной аксель - тройной риттбергер. Она сообщила журналистам, что уже некоторое время тренирует его и готова к исполнению.

"Это была общая идея. Я его тренирую примерно месяц и надеюсь завтра исполнить", - рассказала Медведева.

Произвольную программу мужчины и женщины представят в субботу. В Гренобле проходит заключительный этап серии Гран-при, а 5-9 декабря в канадском Ванкувере пройдет финал.