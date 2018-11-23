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23.11.2018,  
12:49
Текст:  Светлана Цыганкова

Хит на рынке оружия: причины популярности С-400 назвали в Германии

Российская зенитная ракетная система С-400 стала "экспортным хитом". Индия, Китай и Турция уже заказали ЗРС. Технически С-400 превосходит зарубежные аналоги.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Об этом пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на мнения целого ряда экспертов. В газете отмечают, что в начале января нынешнего года С-400 уже получил Китай, в будущем году ЗРС появятся у Турции. В октябре 2018-го подписан контракт с Индией на поставку зенитно-ракетных систем на сумму более пяти миллиардов долларов. Проявляют интерес Саудовская Аравия, Катар, Ирак и Алжир.

Популярность российского "Триумфа" объясняетсмя наличием нескольких преимуществ. В радиусе 400 километров Мобильный комплекс способен поражать цели днем и ночью на высоте до 30 километров. Он может уничтожать  баллистические ракеты, беспилотники и современные самолеты, такие как американские F-22 и F-35. Для сравнения, американский противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD сбивает только ракеты. Также С-400 использует ракеты разной дальности, в то время как созданная в США система Patriot оснащается только одним видом ракет.

Эти преимущества неоспоримы. Однако автор статьи в Die Welt делает вывод, что все эти технические характеристики для стран, приобретающих С-400, имеют второстепенное значение. Главное для них - иметь политический козырь в диалоге с США. Таким образом они доказывают свою суверенность и не позволяют Вашингтону во всем устанавливать собственные правила.

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