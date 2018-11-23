Какую опасность для водителей таят опавшие листья

Компания Ford провела серию тестов, целью которых было выяснить, насколько серьезную опасность представляют упавшие на дорогу листья. Оказалось, даже при отсутствии осадков сухая листва на дороге значительно ухудшает сцепление колес с полотном, а также увеличивает тормозной путь.

В ходе исследований, проведенных на полигоне компании в Бельгии, были воссозданы ситуации, когда водителю приходится совершать маневрирование и перестроение на усыпанном листьями асфальте. В результате специалисты обнаружили, что в некоторых случаях листья не уступали в скользкости снегу.

Коэффициент трения скольжения (отношение силы трения к нормальной составляющей внешних сил, действующих на поверхности тела), измеряемый в µ (мю), составил в случае торможения на листьях 0,3-0,4, что практически сопоставимо с заснеженными и обледенелыми покрытиями.

"Мы провели, казалось бы, забавный эксперимент, но к его результатам следует отнестись со всей серьезностью. Ведь очень немногие водители предпринимает меры предосторожности, в частности снижает скорость на дорогах, покрытых листьями, а фактически они могут быть очень скользкими", - прокомментировал инженер-разработчик европейского подразделения Ford Эдди Кастил.

Добавим, что опавшая листва под дождем или снегом - это опасность, умноженная многократно, особенно когда водитель не считает нужным сбросить скорость.