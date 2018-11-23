Карлос Гон выплачивал деньги Nissan своей сестре

Экс-руководителю компании Nissan, накануне уволенному с поста председателя японского концерна, грозит еще одно уголовное дело в связи с уклонением от налогов и нецелевым расходованием средств.

Как сообщила японская газета Asahi, отдел по особым расследованиям токийской прокуратуры собирается возбудить новое дело. Теперь он подозревается в сокрытии еще больших доходов, чем считалось первоначально. Речь идет о 3 млрд иен (примерно 27 млн долларов), которые он получил в течение трех лет (с 2015 по 2017 год).

На данный момент известно, что Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли задействовали преступную схему, по которой реальные доходы бывшего главы Nissan занижались примерно вдвое, серьезно нарушая таким образом японское финансовое законодательство. В общей сложности в течение пяти лет глава японской корпорации получил в качестве вознаграждения от NIssan примерно 10 млрд иен (почти 89 млн долларов) и отчитался, соответственно, лишь за 5 млрд иен (за 44,5 млн долларов).

Вчера вечером стало также известно, что родная сестра Гона, проживающая в Бразилии, более 15 лет формально числилась сотрудницей Nissan, фактически не занимая никакой должности и получала выплаты от японской компании в размере 100 тысяч долларов в год. Женщина подписала контракт с Nissan в 2002 году и занимала пост советника. Однако в ходе проведенных обысков стало ясно, что на самом деле ничем подобным она не занималась, а выплачиваемая ей зарплата - это, предположительно, незаконно присвоенное вознаграждение. Грег Келли, согласно сообщениям, также был вовлечен в эту преступную схему.

Напомним, что Гон был арестован 19 ноября. В тот же день Совет директоров японского концерна принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста главы компании. Эту должность с большой степенью вероятности займет генеральный директор Хирото Саикава. Должности лишился также и его пособник Грег Келли. Ожидается, что в ближайшее время аналогичное решение об увольнении главы компании примет Mitsubishi.