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23.11.2018 12:21
Рубрика: Российский автопром

Lada Xray с вариатором: собран первый экземпляр

Текст: Валерий Карташов

В ближайшем будущем Lada Xray пополнится версией с новой коробкой передач. АвтоВАЗ уже приступил к выпуску предсерийной партии.

По данным "РГ", 22 ноября на линии B0 главного конвейера АвтоВАЗа был собран первый экземпляр Lada Xray Cross с вариатором (CVT) из пилотной партии. Известно, что Xray Cross окрашен в "фирменный" светло-коричневый цвет "Пума" и не имеет внешних отличительных особенностей от обычной кроссовой версии. Видимо, "пилот" предназначен для валидационных испытаний. Объем выпуска автомобилей из первой серии пока не разглашается. АвтоВАЗ готовит для Lada Xray "связку" японского вариатора Jatco JF015E с "ниссановским" двигателем HR16 (1,6 л, 114 л.с.).

Фото: Валерий Карташов
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Ранее мы уже сообщали о том, что Vesta получит вариатор. Вазовцы испытывают CVT-версию модели с прицелом на то, что в следующем году Lada Vesta обзаведется такой трансмиссией. Предположительно, Lada Xray с новой коробкой дебютирует сразу после "вариаторной" Vesta. Сначала Vesta будут оснащать исключительно ниссановскими агрегатами, двигателем HR16 и коробкой Jatco JF015E. Следом, возможно, японский вариатор "подружат" с вазовским 1,8-литровым мотором. Jatco JF015F в данный момент ставится на Nissan Qasqai и Renault Kaptur.

К слову, сегодня на Vesta и Xray установлен вазовский двигатель 1.8 литра (122 л.с.) и "робот" АМТ-2.0, который недавно получил "ползущий" и "зимний" режимы, а также увеличенную "скорострельность".

По запросу "РГ" пресс-служба АвтоВАЗа сообщила некоторые подробности появления новых трансмиссий для Lada Vesta и Xray.

"АвтоВАЗ думает о дополнении своего ряда трансмиссий альтернативой имеющейся у компании технологии AMT, однако пока преждевременно говорить о каких-то сроках появления этих решений на конкретных моделях", - ответили нам в пресс-службе российского автогиганта.

Особенность вариатора Jatco JF015F заключается в том, что он несет в себе двухступенчатый "автомат" - повышающая передача позволяет уменьшить расход, а гидротрансформатор сглаживает недостатки вариатора за пределами асфальта.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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CVT Jatco JF015F способен прослужить 250 000 км, при условии регулярной смены масла в коробке (раз в 70 тысяч км или чаще) и аккуратной эксплуатации. Рекомендуется избегать "гонок", езды по бездорожью, "ударных" штурмов высоких бордюров и следить за чистотой теплообменника трансмиссии.

Преимущества вариатора перед вазовским "роботом" очевидны. На автомобилях с CVT набор скорости происходит очень плавно, рывки и "провалы" отсутствуют. Более динамичный разгон и плавный ход, чем у машин с АТ. Кстати, вариатор значительно экономичнее и тише классических гидротрасформаторных автоматических трансмиссий.

Главный недостаток вариатора - его цена по сравнению с "роботом". Доплата за АМТ для Vesta составляет 25 тысяч рублей, а, к примеру, за CVT для Kaptur нужно отдать 50 тысяч рублей.

Кстати говоря, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, которому принадлежит доля в АвтоВАЗе, принял решение переходить на единый тип автоматических трансмиссий. Выбор сделан именно в пользу CVT. Ожидается, что будущем флагманская модель АвтоВАЗа - Lada Vesta - полностью откажется от робота в пользу вариатора.

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