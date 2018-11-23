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23.11.2018 17:40
Рубрика: Власть

Лавров: Москва не будет умолять Запад отменить антироссийские санкции

Текст: Юрий Когалов
Введение санкций было политизированным решением, российская сторона не намерена умолять Запад отменить их. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с итальянским Энцо Моаверо-Миланези в Риме.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
МИД: США не изменят политику России санкциями

"Мы понимаем, что санкции - это реальность. Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще их отменять. Конечно, они наносят ущерб и тем, и другим. По подсчетам экспертов Восточного комитета германской экономики, общий ущерб для всех от санкций составляет порядка 100 миллиардов долларов", - отметил Лавров. По его словам, к санкциям в Москве относятся как к "абсолютно политизированному решению". В случае с Крымом, жители которого на референдуме проголосовали за возвращение в состав России, "это грубое нарушение конвенций и пактов о правах человека". По мнению министра, "юристы могут легко это доказать".

В настоящее время для оказания давления на Россию также используется ситуация с Азовским морем. "Я не вижу других объяснений, кроме как стремлений в очередной раз изобрести предлог для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию", - заявил Лавров.

По его словам, Керченский пролив - российский, и Москва делает все необходимое для его защиты. Было усилено присутствие пограничников и военных после того, как официальные лица Украины неоднократно высказывались на тему Керченского моста. "На эти заявления мы тоже не слышали внятной реакции от европейских партнеров", - отметил глава МИД РФ. Он в очередной раз напомнил, что ситуация вокруг Азовского моря определяется договором между Россией и Украиной от 2003 года, в соответствии с которым море является внутренними водами обеих стран.

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