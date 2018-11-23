Лавров: Москва не будет умолять Запад отменить антироссийские санкции

Введение санкций было политизированным решением, российская сторона не намерена умолять Запад отменить их. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с итальянским Энцо Моаверо-Миланези в Риме.

"Мы понимаем, что санкции - это реальность. Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще их отменять. Конечно, они наносят ущерб и тем, и другим. По подсчетам экспертов Восточного комитета германской экономики, общий ущерб для всех от санкций составляет порядка 100 миллиардов долларов", - отметил Лавров. По его словам, к санкциям в Москве относятся как к "абсолютно политизированному решению". В случае с Крымом, жители которого на референдуме проголосовали за возвращение в состав России, "это грубое нарушение конвенций и пактов о правах человека". По мнению министра, "юристы могут легко это доказать".

В настоящее время для оказания давления на Россию также используется ситуация с Азовским морем. "Я не вижу других объяснений, кроме как стремлений в очередной раз изобрести предлог для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию", - заявил Лавров.

По его словам, Керченский пролив - российский, и Москва делает все необходимое для его защиты. Было усилено присутствие пограничников и военных после того, как официальные лица Украины неоднократно высказывались на тему Керченского моста. "На эти заявления мы тоже не слышали внятной реакции от европейских партнеров", - отметил глава МИД РФ. Он в очередной раз напомнил, что ситуация вокруг Азовского моря определяется договором между Россией и Украиной от 2003 года, в соответствии с которым море является внутренними водами обеих стран.