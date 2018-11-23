Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за утечку данных

В Минкомсвязи России предложили ввести штрафы за утечку персональных данных. Операторов также хотят штрафовать за создание общедоступных баз таких данных.

Ведомство инициировало законопроект, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Если утечка данных произойдет, оператору будет назначено предупреждение или административный штраф, сообщает РИА Новости.

Штрафы для юридических лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению операторов, за нарушение законодательства РФ в этой области могут составить от 10 до 30 тысяч рублей.

Базы данных россиян (например, с телефонными номерами) продолжают "гулять" между различными компаниями. Роскомнадзор по решению суда в прошлом году заблокировал в интернете 21 адресно-телефонный справочник и прекратил обработку персональных данных 70 миллионов человек. Общее число нарушений в первой половине 2018 года сократилось по сравнению с 2017 годом в три раза.

Также существуют "закрытые" базы. Представители компаний, имеющих доступ к ним, звонят на домашние телефоны и навязчиво предлагают свои услуги.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор собирался запустить ресурс для операторов персональных данных для самопроверки. Каждый из операторов сможет пройти тест и получить табличку, на которой будет написано, по какому из пунктов он выполняет требования закона "О персональных данных", а по какому из пунктов надо будет подтянуться.

Напомним, граждане, согласно закону "О персональных данных", имеют право требовать возмещения морального вреда и убытков в случае потери, утечки, передачи персональной информации или нарушения правил ее обработки.