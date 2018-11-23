МВД предложило отменить госпошлину за выдачу регистрационных знаков

МВД планирует отменить госпошлину за выдачу регистрационных знаков. Соответствующие поправки во вторую часть Налогового кодекса уже подготовлены.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. А на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru размещено уведомление о разработке такого проекта. Но это не означает, что после принятия этих поправок регистрационные знаки на автомобили станут выдавать бесплатно.

Напомним, 4 августа 2019 вступает в силу закон о регистрации транспортных средств. Согласно ему, госавтоинспекция будет только присваивать номера автомобилям, которые ставятся на учет. А изготавливать номера автовладельцу станут другие организации.

- В связи с этим предусмотренная в настоящее время государственная пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомототранспортные средства и прицепы к ним, установленная абзацами первым и вторым пункта 36, а также пунктом 39 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежит исключению из него, - пояснила Ирина Волк.

Организации-изготовители регистрационных знаков будут изготавливать их на основании документов, полученных в ГИБДД. Точно так же, как они это делают и сейчас, если водитель потерял номер или тот пришел в негодность. То есть на основании свидетельства о регистрации автомобиля. Госпошлина за выдачу этого документа сохраняется. Она составляет 500 рублей.

Госпошлина за регистрационные знаки сейчас составляет 2000 рублей. Хотя приобрести дубликат номера можно за 800 рублей. А комплект номеров - за 1200. Так что автовладельцам новый порядок постановки автомобилей на учет обойдется значительно дешевле, чем сейчас. Для тех автовладельцев, которые сохранили старые номера, ничего не изменится.

Вряд ли изменится и цена на знаки, после того как ГИБДД перестанет их выдавать. Конкуренция на этом рынке и сейчас очень высока. Единственное, что может сильно повлиять на стоимость номера, это если будет принято решение изготавливать их с чипами. Идея хоть и старая, но кто знает, вдруг ее захотят реанимировать? Тем более, что уже сейчас чипы планируется монтировать в свидетельства о регистрации. Напомним, что госпошлина за такое свидетельство о регистрации уже установлена - 1500 рублей. При этом изменится и вид этого свидетельства о регистрации, внешне они будут напоминать водительское удостоверение.

Кстати, напомним, что водительское удостоверение тоже появится нового образца и с чипом. Госпошлина за его получение обойдется в 3 тысячи рублей. За старый образец госпошлина составляет 2 тысячи.