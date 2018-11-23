Начальника ГРУ Игоря Коробова похоронили на Троекуровском кладбище

В пятницу на столичном Троекуровском кладбище прошли похороны генерал-полковника Игоря Коробова. Военачальник, напомним, в период с января 2016 года возглавлял Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ, а на днях в возрасте 62 лет скончался от тяжелой болезни.

Генерал Коробов был предан земле со всеми положенными по статусу воинскими почестями. Проститься с ним пришли многие высокопоставленные военные.

"Мы провожаем сегодня в последний путь заслуженного и достойного генерала, всю жизнь посвятившего служению Родине. Все, что он делал, было сделано высокопрофессионально", - сказал во время траурной церемонии министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Глава военного ведомства отметил, что генералу пришлось в последнее время своей жизни бороться не только с врагами Родины, но и с тяжелым недугом. "И делал это он достойно", - сказал Сергей Шойгу.

"Огромен вклад Игоря Валентиновича во все достигнутые в последнее время заслуги нашей военной разведки. Коробов обладал выдающимися аналитическими способностями", - сказал про похороненного начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он отметил, что заслуги генерала Коробова велики, но еще не настало время, когда можно назвать все должности, на которых он работал.

Назначенный после смерти Коробова временно исполняющим обязанности начальника ГРУ вице-адмирал Игорь Костюков также присутствовал на похоронах. Он напомнил, что Игорь Коробов прошел все должности в военной разведке от оперативного офицера до начальника Главного управления. "Даже тяжело болея, он продолжал работать до последней минуты", - заявил Костюков.

Генерал-полковник Федор Ладыгин, руководивший ГРУ в период с 1992 по 1997 год, подчеркнул, что Коробов был не "паркетным" генералом. Он много лет проработал "в поле", и его профессионализм всегда высоко ценился его соратниками и коллегами. В траурной церемонии прощания также приняли участие курирующий военно-промышленный блок в правительстве России вице-премьер РФ Юрий Борисов, члены коллегии военного ведомства, ветераны военной разведки.

Напомним, предшественником Игоря Коробова на посту начальника управления военной разведки Генштаба был генерал-полковник Игорь Сергун. Он также скоропостижно скончался. Это произошло 3 января 2016 года. В министерстве обороны РФ накануне рассказали, что деятельность Игоря Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия - званием Героя России.

ГРУ - российская военная разведка. Согласно данным с сайта Минобороны РФ, управлению поручено добывать, анализировать и обобщать информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозировать ее развитие, своевременно докладывать высшему политическому руководству РФ и командованию Вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны. В ноябре этого года ГРУ отметило столетие со дня образования. На недолгий период управление было переименовано из ГРУ просто в Главное управление Генштаба. Во время празднования юбилея президент Владимир Путин поручил вернуть военной разведке старое название - ГРУ.