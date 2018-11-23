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Рубрика: Легковые авто

Новый Range Rover Evoque: с прозрачным капотом и без ручек

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover. Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Компания Land Rover представила кроссовер Range Rover Evoque нового поколения на специальном мероприятии в Лондоне.

Новый Range Rover Evoque одновременно похож и не похож на предшественника. Переход на новую платформу РТА позволил скорректировать пропорции.

Фото: www.media.jaguar.com
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Колесная база увеличилась на 21 мм, до 2681 мм, линия бокового остекления стала субъективно еще уже, а крыша более покатой. В списке оснащения появились "взрослые" 21-дюймовые диски. Главное габаритное изменение - увеличение высоты на 14 мм, до 1649 мм. Дорожный просвет остался прежним, но геометрическая проходимость из-за уменьшения угла съезда немного ухудшилась. В то же время машина нового поколения может преодолевать брод глубиной до 600 мм (+100 мм).

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Внешность стала более дорогой, гламурной и, соответственно, чуть менее брутальной. Передние фары на основе светодиодов будто прищурились, а задние фонари теперь длинные, светодиодные и заходят на пятую дверь.

Перепрофилированы также бамперы, но, пожалуй, главная дизайнерская "фишка" - это закамуфлированные, утопленные в кузове дверные ручки. Похожими щеголяет старший кроссовер Velar. Еще один интересный факт - трехдверная модификация ушла в небытие. Отныне младший кроссовер Range Rover строго пятидверный. 

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

В салоне - не революция, а скорее капитальный ремонт. Главное новшество, а точнее - главная потеря - замена фирменной "крутилки" "автомата" на классический селектор рычага, который выполнен нефиксируемым - читай действует по алгоритму джойстика. На центральной консоли в дорогих комплектациях обнаружим два 10-дюймовых сенсорных диспелея, причем верхний, широкоформатный, может менять угол наклона, и таким образом защищен от бликов. "Приборка" начальных версий может быть аналоговой, в остальных вариантах - настраиваемая, цифровая, с 12,3-дюймовым экраном.

Фото: autohome.com.cn
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Наконец, совершенно неудивительно, что внутренняя отделка стала еще более шикарной и эксклюзивной. Например, доступна обивка на основе ткани и шерсти датской компания Kvadrat. А еще в салоне за счет увеличения межосевого расстояния стало просторнее, а багажный отсек увеличился на 10%, его объем теперь составляет 591 л.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Новые элементы в электронной начинке - это салонное зеркало заднего вида, на которое транслируется видеопоток, как а автомобилях Cadillac, а также - так называемый "прозрачный капот" - система на основе проекционного дисплея и фронтальной камеры, которая виртуально может делать капот и все подкапотное пространство прозрачными. Такая "фишка" серьезно помогает при езде по пересеченной местности. А еще новому "бейби-ренджу" основательно перетряхнули подвеску - появилась более совершенная многорычажная конструкция, как на кроссоверах Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Основу моторной гаммы составят бензиновые и два дизельные моторы семейства Ingenium, которые будут сочетаться с модернизированным 9-диапазонным "автоматом" ZF. На российском рынке "британец" получит два дизельных варианта (150 л.с. и 180 л.с.) и три бензиновых (200 л.с., 249 л.с. и 300 л.с.). Все исполнения будут исключительно полноприводными. Предложат также и обновленную систему выбора режимов движения Terrain Response 2, подстраивающую настройки двигателя и трансмиссии на движение по определенной местности и опциональные перенастроенные адаптивные амортизаторы. Плюс - на ряде рынков появятся сразу две гибридные модификации.

Что касается цен, на немецком рынке они начинаются с 37 350 евро. У нас же они пока не объявлены. Ожидается, что новый Range Rover Evoque дебютирует в России в 2019 году.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
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#Land Rover