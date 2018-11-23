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23.11.2018 09:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЦБ отозвал лицензии у московского и краснодарского банков

Текст: Марина Гусенко
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Сразу у двух банков отозваны лицензии - у банка "Первомайский" и у "Русского ипотечного банка". Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Уточняется, что "Русский ипотечный банк" не соблюдал нормативные акты регулятора и законодательство про противодействию отмыванию доходов, не выполнял обязанность по выявлению операций, подлежащих контролю и предоставлению достоверной информации. Также банк проводил сомнительные транзитные операции.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того, как отмечают в Центробанке, в ноябре произошел  отток многих клиентов - из банка ушло порядка 50 процентов финансов юридических лиц, и из-за этого резко ухудшилось финансовое положение кредитной организации, возник острый дефицит ликвидности, в связи с чем она стала не способна выполнять обязательства перед клиентами.

Кроме того, регулятор усмотрел в действиях руководства банка  признаки вывода активов, который наносит ущерб интересам вкладчиков и кредиторов.

В банк назначена временная администрация, которая будет работать, пока не назначат ликвидатора или конкурсного управляющего.

Также отозвана лицензия у банка "Первомайский". И тоже - за сомнительные транзитные операции. 

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Москва Отзыв лицензий у банков
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