ЦБ отозвал лицензии у московского и краснодарского банков

Сразу у двух банков отозваны лицензии - у банка "Первомайский" и у "Русского ипотечного банка". Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Уточняется, что "Русский ипотечный банк" не соблюдал нормативные акты регулятора и законодательство про противодействию отмыванию доходов, не выполнял обязанность по выявлению операций, подлежащих контролю и предоставлению достоверной информации. Также банк проводил сомнительные транзитные операции.

Кроме того, как отмечают в Центробанке, в ноябре произошел отток многих клиентов - из банка ушло порядка 50 процентов финансов юридических лиц, и из-за этого резко ухудшилось финансовое положение кредитной организации, возник острый дефицит ликвидности, в связи с чем она стала не способна выполнять обязательства перед клиентами.

Кроме того, регулятор усмотрел в действиях руководства банка признаки вывода активов, который наносит ущерб интересам вкладчиков и кредиторов.

В банк назначена временная администрация, которая будет работать, пока не назначат ликвидатора или конкурсного управляющего.

Также отозвана лицензия у банка "Первомайский". И тоже - за сомнительные транзитные операции.