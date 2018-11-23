Экс-главе ЦСКА Барышеву вменили взяток на 23,5 млн рублей

Следователи Главного военно-следственного управления Следственного комитета России предъявили обвинение бывшему начальнику управления Минобороны РФ по работе с личным составом полковнику Михаилу Барышеву. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму 23,5 миллиона рублей. Об этом стало известно в пятницу на заседании Московского гарнизонного военного суда, где избирается мера пресечения для военнослужащего.

"Михаилу Барышеву предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ "получение взятки в особо крупном размере", - заявил на судебном заседании следователь, попросивший заключить под стражу фигуранта.

Следователь отметил, что Барышев часто бывает за границей, кроме того он может повлиять на ход следствия, оставшись на свободе.

Полковнику по вмененному преступлению грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Барышев, занимая должность руководителя Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), получал откаты с предпринимателей, чье оборудование и услуги закупал для проведения различных армейских мероприятий. Основной преступный эпизод относится к периоду подготовки и проведения Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году. Тогда армейский функционер, как считают следователи, несколько раз получил незаконные денежные вознаграждения за содействие заключению ряда контрактов на поставку различных товаров и услуг к Военным играм. В деле фигурируют названия трех компаний-поставщиков программного обеспечения, спортивной экипировки и транспортных услуг, которых привлекали при организации игр в Сочи.

Кстати, под уголовное преследование также попали коммерсанты, платившие за участие в армейских тендерах, и посредники, в основном бывшие сотрудники ЦСКА, через которых взятки передавались руководителям армейского клуба.

Согласно озвученным в суде материалам расследования, в деле фигурируют бывший замначальника ЦСКА Андрей Хамазин и экс-начальник автомобильной службы учреждения Юрий Муханов. Кстати, именно Хамазин дал показания о том, что деньги коммерсантами передавались Барышеву.

Сам экс-глава ЦСКА отрицает все обвинения в свой адрес. Он называет их "оговором". По его словам, виновен во всем его бывший заместитель Хамазин, которые ранее был осужден за мошенничество. Правда, при трудоустройстве Хамазина в ЦСКА Барышеву об этом якобы было неизвестно, а выяснилось только сейчас.

Впрочем, следователи не исключают, что финансовые махинации совершались не только в 2016 году, но и ранее - при подготовке к другим армейским соревнованиям, на которые выделялись средства из бюджета.

Полковнику Барышеву 40 лет. Он - выпускник Тверского Суворовского военного училища, Московского Общевойскового командного училища и курсов Военной академии Генерального штаба. Проходил службу в батальоне почетного караула Преображенского комендантского полка. С августа 2009 по март 2012 года был командиром Отдельного комендантского полка, с марта 2012 года проходил службу в центральном аппарате ФСО.

В октябре 2014 года был назначен начальником федерального автономного учреждения Минобороны России "ЦСКА". В этой должности проработал до назначения в июле 2017 года начальником управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ. В этой должности служил до начала расследования. В настоящее время находится в отпуске, по выходу из которого должен быть уволен из армии.