Экс-главе ЦСКА Барышеву вменили взяток на 23,5 млн рублей

Новости

В Ростове отменили концерт рэпера Скриптонита 19:00
Пробки в Москве достигли девяти баллов 18:46
В Москве обеспокоены ситуацией с захоронениями советских воинов в Литве 18:43
Илюмжинов: Наблюдая за матчем Карлсена и Каруаны, можно заснуть 18:26
Готовившие теракт на Кубке по футболу в Москве отправятся в колонию 18:25
Выставку Бэнкси арестовали в Брюсселе 18:25
Минтранс предложил поэтапный переход на новые правила продажи авиабилетов 18:19
Экс-глава Владимирской области получил 11 лет колонии за взятки 17:55
Владимир Бортко прокомментировал слова Cергея Шнурова об Украине 17:50
Израиль рассекретил данные о торпедной атаке своей подлодки 17:48
В Краснодаре задержали адвоката за мошенничество на три млн рублей 17:47
Рэпер Хаски возместит ущерб за порчу машины в Краснодаре 17:33
На Урале педофила-рецидивиста осудили за убийство школьницы 17:25
Алексей Панин рассказал о том, как он смог бросить пить и курить 17:25
Тимошенко: Украинцы массового бегут из страны 17:14
Какую опасность для водителей таят опавшие листья 17:01
В Калининграде главу роддома обвинили в смерти младенца 16:59
Пассажир упал на рельсы на станции метро "Фонвизинская" 16:58
Полиция прекратила поиски пропавшего актера из "Улиц разбитых фонарей" 16:55
ОНФ: Регионы выделяют слишком мало средств на оплату услуг социальных НКО 16:54
Эксперты выяснили, на какой срок чаще всего дают "шенген" россиянам 16:47
С королевским уклоном: коллекция Royal Московского ювелирного завода 16:45
МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу 16:42
Эксперты рассказали о ценах на частные дома 16:42
В омской школе назвали инсценировкой ролик про чай и грязные тряпки 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 18:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-главе ЦСКА Барышеву вменили взяток на 23,5 млн рублей

Текст: Иван Петров
Следователи Главного военно-следственного управления Следственного комитета России предъявили обвинение бывшему начальнику управления Минобороны РФ по работе с личным составом полковнику Михаилу Барышеву. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму 23,5 миллиона рублей. Об этом стало известно в пятницу на заседании Московского гарнизонного военного суда, где избирается мера пресечения для военнослужащего.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

"Михаилу Барышеву предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ "получение взятки в особо крупном размере", - заявил на судебном заседании следователь, попросивший заключить под стражу фигуранта.

Следователь отметил, что Барышев часто бывает за границей, кроме того он может повлиять на ход следствия, оставшись на свободе.

Полковнику по вмененному преступлению грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Экс-глава Владимирской области получил 11 лет колонии за взятки

По версии следствия, Барышев, занимая должность руководителя Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), получал откаты с предпринимателей, чье оборудование и услуги закупал для проведения различных армейских мероприятий. Основной преступный эпизод относится к периоду подготовки и проведения Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году. Тогда армейский функционер, как считают следователи, несколько раз получил незаконные денежные вознаграждения за содействие заключению ряда контрактов на поставку различных товаров и услуг к Военным играм. В деле фигурируют названия трех компаний-поставщиков программного обеспечения, спортивной экипировки и транспортных услуг, которых привлекали при организации игр в Сочи.

Кстати, под уголовное преследование также попали коммерсанты, платившие за участие в армейских тендерах, и посредники, в основном бывшие сотрудники ЦСКА, через которых взятки передавались руководителям армейского клуба.

Согласно озвученным в суде материалам расследования, в деле фигурируют бывший замначальника ЦСКА Андрей Хамазин и экс-начальник автомобильной службы учреждения Юрий Муханов. Кстати, именно Хамазин дал показания о том, что деньги коммерсантами передавались Барышеву.

Сам экс-глава ЦСКА отрицает все обвинения в свой адрес. Он называет их "оговором". По его словам, виновен во всем его бывший заместитель Хамазин, которые ранее был осужден за мошенничество. Правда, при трудоустройстве Хамазина в ЦСКА Барышеву об этом якобы было неизвестно, а выяснилось только сейчас.

Впрочем, следователи не исключают, что финансовые махинации совершались не только в 2016 году, но и ранее -  при подготовке к другим армейским соревнованиям, на которые выделялись средства из бюджета.

Бывший вице-губернатор Вологодчины осужден на восемь лет за взятки

Полковнику Барышеву 40 лет. Он - выпускник Тверского Суворовского военного училища, Московского Общевойскового командного училища и курсов Военной академии Генерального штаба. Проходил службу в батальоне почетного караула Преображенского комендантского полка. С августа 2009 по март 2012 года был командиром Отдельного комендантского полка, с марта 2012 года проходил службу в центральном аппарате ФСО.

В октябре 2014 года был назначен начальником федерального автономного учреждения Минобороны России "ЦСКА". В этой должности проработал до назначения в июле 2017 года начальником управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ. В этой должности служил до начала расследования. В настоящее время находится в отпуске, по выходу из которого должен быть уволен из армии.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Минобороны Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Верховный суд допустил продажу единственного жилья должников
В ФСО рассказали о первом этапе учений в Кремле
СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Саратовский депутат за время "диеты" похудел на 7,4 килограмма
Впервые опубликовано видео с места падения Су-24 и вертолета в Сирии