Метро Москвы организует распродажу к "черной пятнице"

Столичный метрополитен присоединился к всемирной распродажной акции "черная пятница". Скидок на проезд он вводить, конечно, не стал, но зато существенно снизил цены на свои сувениры.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе метро, скидки до 70 процентов более чем на 200 сувениров действуют в течение недели 23-30 ноября. Среди них тарелки, магниты, шариковые ручки в цвет линий, значки со станциями, чехлы для телефонов, футболки, рубашки поло, кружки, мини-карты метро.

"Тройки" в любом виде - брелки, кольца, браслеты и карты - в акции, к сожалению, не участвуют.

Сувениры можно купить в двух флагманских магазинах на "Трубной" и "Маяковской", в инфоцентре на "Тушинской" и на 13 стойках "Живое общение".

Кстати, еще одна транспортная организация, которая принимает участие в "черной пятнице" - каршеринг AnyTime. До полуночи все его машины, в том числе и бизнес-класса, идут по единой цене пять рублей за минуту.