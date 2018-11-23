Новые развороты появились на 11 магистралях Москвы в 2018 году

На столичных трассах обустроили 11 новых разворотов в текущем году. Это позволило водителям экономить до 10 минут в пути, сообщает портал мэра Москвы со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева.

Четыре разворота появилось на Хорошевском шоссе, три - на Бутырской улице, два - на Севастопольском проспекте и по одному на Балаклавском проспекте и улице Подольских Курсантов.

"С помощью переразметки дорог удалось разгрузить несколько радиальных, хордовых и кольцевых магистралей, на которых ранее возникали временные заторы", - отметил Юрьев.

По словам руководителя ЦОДД, сужение рядов помогло организовать движение на дополнительных полосах, что также способствует увеличению средней скорости движения транспорта.