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23.11.2018 11:16
Рубрика: Дороги

Новые развороты появились на 11 магистралях Москвы в 2018 году

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На столичных трассах обустроили 11 новых разворотов в текущем году. Это позволило водителям экономить до 10 минут в пути, сообщает портал мэра Москвы со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева.

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Четыре разворота появилось на Хорошевском шоссе, три - на Бутырской улице, два - на Севастопольском проспекте и по одному на Балаклавском проспекте и улице Подольских Курсантов.

"С помощью переразметки дорог удалось разгрузить несколько радиальных, хордовых и кольцевых магистралей, на которых ранее возникали временные заторы", - отметил Юрьев.

По словам руководителя ЦОДД, сужение рядов помогло организовать движение на дополнительных полосах, что также способствует увеличению средней скорости движения транспорта.

#дороги