В Подмосковье установят втрое больше камер на дорогах

Количество камер на дорогах Московской области может увеличиться в три раза. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Игоря Трескова.

Сейчас в Подмосковье нарушителей "ловят" 1,2 тысячи камер. Причем большинство из них - стационарные. В прошлом году их число увеличилось почти в шесть раз. А вскоре комплексов видеофиксации может стать еще втрое больше. По словам Трескова, новые камеры будет устанавливать компания-концессионер.

Отметим, что в прошлом году камеры в регионе помогли выписать штрафы на 1,2 миллиарда рублей.