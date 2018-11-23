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23.11.2018 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Раненного экс-главу управления Росимущества выписали из больницы

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

И.о. руководителя территориального управления Росимущества в Москве Айвар Кинжабаев выписан из самарской больницы. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

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Напомним, вечером 10 ноября в дом чиновника  ворвались четверо неизвестных и нанесли хозяину ножевое ранение. Члены его семьи не пострадали.

Ранее Айвар Кинжабаев занимал пост руководителя управления Росимущества по Самарской области.

СУ СК возбудило уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору). Идет расследование.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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