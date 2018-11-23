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23.11.2018 16:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В омской школе назвали инсценировкой ролик про чай и грязные тряпки

Текст: Татьяна Кузнецова (Омск)

Руководство Марьяновской школы №1 Омской области провело расследование инцидента в школьной столовой и утверждает, что дети не пили чай из стаканов, куда отжимали грязные тряпки. Об этом РИА Новости заявил  замдиректора школы Владимир Дегтярев.

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Видеоролик, на котором видно, как сначала школьники отжимают грязные тряпки в стаканы с чаем, а потом этот чай пьют другие дети, Владимир Дегтярев назвал "чистой инсценировкой". По его мнению, так подростки хотели набрать больше лайков в соцсетях.

В комитете по образованию Марьяновского района также подтвердили, что видео постановочное, и здоровью школьников ничего не угрожает. По словам председателя комитета Ольги Ходюк, авторов видео уже установили, и они пояснили, что хотели просто пошутить. Теперь с любителями шуток в интернете профилактические беседы проводят работники прокуратуры и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Несмотря на заверения авторов видео о его безобидности, в областном министерстве образования отметили, что родители вправе обратиться в правоохранительные органы, если считают, что их дети могли пострадать.

Общество СМИ и соцсети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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