Одного из основных фигурантов дела о трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского следователи объявили в международный розыск.

Как сообщила "РГ" адвокат обвиняемого Нина Ревякина, соответствующее постановление было вынесено 1 ноября, сегодня оно вступило в законную силу.

Кроме того, Кемеровский областной суд признал обоснованным вынесенное ранее Центральным районным судом решение о заочном аресте Вячеслава Вишневского. Он был генеральным директором компании, которая владела зданием "Зимней вишни". Его обвиняют в даче взятки в размере семи миллионов рублей.

Следователи считают, что именно Вишневский при реконструкции здания ТРЦ в 2013-14 годах передал незаконное вознаграждение лицам, ответственным за принятие работ. В 2016 году он покинул территорию России и, по данным следствия, сейчас проживает в Испании.

Пожар в крупном ТРЦ города Кемерово произошел 25 марта, он унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Обвиняемыми по делу проходят 15 человек. На днях Центральный районный суд продлил сроки задержания для ряда фигурантов до марта следующего года.