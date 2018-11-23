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23.11.2018 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владельца "Зимней вишни" объявили в международный розыск

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Одного из основных фигурантов дела о трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского следователи объявили в международный розыск.

Как сообщила "РГ" адвокат обвиняемого Нина Ревякина, соответствующее постановление было вынесено 1 ноября, сегодня оно вступило в законную силу.

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Кроме того, Кемеровский областной суд признал обоснованным вынесенное ранее Центральным районным судом решение о заочном аресте Вячеслава Вишневского. Он был генеральным директором компании, которая владела зданием "Зимней вишни". Его обвиняют в даче взятки в размере семи миллионов рублей.

Следователи считают, что именно Вишневский при реконструкции здания ТРЦ в 2013-14 годах передал незаконное вознаграждение лицам, ответственным за принятие работ. В 2016 году он покинул территорию России и, по данным следствия, сейчас проживает в Испании.

Пожар в крупном ТРЦ города Кемерово произошел 25 марта, он унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Обвиняемыми по делу проходят 15 человек. На днях Центральный районный суд продлил сроки задержания для ряда фигурантов до марта следующего года.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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