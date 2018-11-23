ЦСКА первым набрал 1000 очков в Российской премьер-лиге

Московский ЦСКА в пятницу на выезде обыграл "Ахмат" со счетом 2:0 в матче 15 тура РПЛ. Эта игра стала исторической: благодаря этому успеху армейцы первыми набрали 1000 очков среди команд премьер-лиги - об этом сообщается в официальном Twitter столичного клуба.

Напомним, Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) существует с 2002 года, а в этом году она была переименована, лишившись в названии слова "футбольная". За эти 16 лет ЦСКА шесть раз становился чемпионом страны.

Отметим, что в текущем розыгрыше турнира победа над "Ахматом" позволила "красно-синим" выйти на третье место в таблице, набрав 26 очков. По этому показателю они сравнялись с идущим вторым "Краснодаром", который свой матч 15 тура еще не провел.