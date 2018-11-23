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23.11.2018 08:35
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Онлайн-трансляция матча "Ахмат" - ЦСКА

Текст: Никита Лашкул

Двухнедельная пауза в нашем чемпионате подошла к концу, и сегодня двумя матчами с участием московских команд начнется 15-й тур.

"Локомотиву" и ЦСКА на следующей неделе мучиться в Лиге чемпионов, поэтому их игры перенесли на пятницу. "Армейцы" сыграют в Грозном с "Ахматом", а действующий чемпион примет "Урал".

ЦСКА успел перед паузой по всем статьям обыграть "Зенит" и немного сократить отрыв как от Петербурга, так и от других команд из группы лидеров. Тем не менее, игру москвичей нальзя назвать стабильной. Уверенные победы сменяются тяжелыми ничьими и внезапными поражениями. Как это было, например, в домашних встречах с "Краснодаром" и "Локомотивом". В гостях же ЦСКА выглядит заметно лучше - "армейцы" являются единственным коллективом, не проигравшим ни одного выездного матча.

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Непросто придется и "Ахмату". Хоть грозненцы в этом сезоне набирают пока очки в каждой игре на родном стадионе, с серьезными соперниками они еще не встречались. С приходом на пост главного тренера Рашида Рахимова "Ахмат" немного поправил ситуацию в турнирной таблице и вплотную приблизился к еврокубковой зоне. Перед зимним перерывом у них благоприятный календарь, согласно которому их ждут "Енисей" и "Арсенал", так что не стоит удивляться появлению кавказцев где-то поблизости от лидирующих позиций.

Календарь ЦСКА в РПЛ тоже нельзя назвать трудным, но кроме чемпионата есть и Лига чемпионов. Сегодня "армейцы" постараются потратить минимум сил перед важнейшей игрой с "Викторией". Вряд ли мы увидим много голов - у москвичей лучшая оборона этого сезона, ошибающаяся, как правило, только в домашних встречах.

Матч "Ахмат" - ЦСКА начнется в 18:00 мск, не пропустите наш онлайн!

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