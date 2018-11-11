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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Онлайн-трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

Текст: Никита Лашкул

Интересную игру нам предстоит понаблюдать сегодня, в центральной встрече 14-го тура РПЛ столичный ЦСКА примет "Зенит".

У команд любопытнейшая статистика личных встреч, не сулящая хозяевам ничего хорошего. Во-первых, в последних двух сезонах команды провели четыре ничейных матча, из которых голы были забиты только в самой первой, состоявшейся 20 марта 2016 года. Так что болельщикам вряд ли стоит рассчитывать на результативную игру.

Фото: РИА Новости
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Во-вторых, за последние девять лет ЦСКА обыгрывал "Зенит" в домашних матчах в чемпионате лишь два раза - в 2014-м и 2009-м годах. Сказать, что питерцы неудобный соперник для "армейцев" - это не сказать ничего. ЦСКА невероятно тяжело играть против "Зенита" в любом состоянии.

А перед этой игрой москвичи в который раз столкнулись с кадровыми неприятности. Матч с "Ромой" оставил ЦСКА без Марио Фернандеса. К счастью, худшие опасения не подтвердились, и игрок пропустит только сегодняшнюю встречу. В свою очередь, "Зениту" не поможет получивший красную карточку за хамские выходки в прошлом туре Паредес.

Игра с "Ромой" в целом оставила гораздо более приятные впечатления о ЦСКА, чем матч "Зенита" против "Бордо". Хоть москвичи проиграли, а питерцы - нет, Гончаренко даже вдесятером возил крепких итальянцев. "Зенит" же с трудом удержал ничейный результат во Франции.

В отечественном чемпионате ситуация простая. Победа гостей увеличит отрыв Петербурга от ЦСКА до 14 очков. Успех ЦСКА позволит команде вплотную приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

Матч ЦСКА - "Зенит" начнется в 19:00 по Москве. "РГ" проведет онлайн-трансляцию!

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