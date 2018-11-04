Лидер чемпионата России "Зенит" сыграет в 13-м туре дома против грозненского "Ахмата". Календарь команды из Петербурга таков, что до зимнего перерыва "Зенит" вполне способен сохранить комфортное шестиочковое преимущество перед конкурентами.

Правда, набор очков дается питерцам нелегко. Всего треть проведенных матчей "Зенит" закончил с преимуществом в два и более мячей. Да и в тех играх до последнего сохранялась интрига - будь то победа над "Енисеем" в первом туре или разгром "Урала" в четвертом. В понедельник "сине-бело-голубые" с трудом выстояли в Самаре, если бы нападающие "Крыльев" умели попадать с пары метров в ворота, вряд ли Петербург увез даже ничью.

Противостоять текущему лидеру будет "Ахмат", который в этом сезоне уже побеждал команды из верхней части турнирной таблицы. Более того, и московский "Спартак", и "Краснодар" были биты на своих стадионах. Столь успешно грозненцы заиграли после смены тренера, когда на место Игоря Ледяхова пришел Рашид Рахимов. "Ахмат" поправил дела в обороне и из зоны вылета поднялся на шестое место. А плотность в середине такова, что победа над "Зенитом" вплотную приблизит чеченцев к еврокубкам.

На неделе обе команды провели матчи в Кубке России. Провели плохо - "Зенит" проиграл "Ростову", а "Ахмат" был слабее "Арсенала". И тем, и другим надо реабилитироваться.

Матч "Зенита" и "Ахмата" откроет воскресную программу тура, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск, не пропустите онлайн-трансляцию "РГ"!