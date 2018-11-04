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04.11.2018 00:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Онлайн-трансляция матча РПЛ "Зенит" - "Ахмат"

Текст: Никита Лашкул

Лидер чемпионата России "Зенит" сыграет в 13-м туре дома против грозненского "Ахмата". Календарь команды из Петербурга таков, что до зимнего перерыва "Зенит" вполне способен сохранить комфортное шестиочковое преимущество перед конкурентами.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Правда, набор очков дается питерцам нелегко. Всего треть проведенных матчей "Зенит" закончил с преимуществом в два и более мячей. Да и в тех играх до последнего сохранялась интрига - будь то победа над "Енисеем" в первом туре или разгром "Урала" в четвертом. В понедельник "сине-бело-голубые" с трудом выстояли в Самаре, если бы нападающие "Крыльев" умели попадать с пары метров в ворота, вряд ли Петербург увез даже ничью.

Противостоять текущему лидеру будет "Ахмат", который в этом сезоне уже побеждал команды из верхней части турнирной таблицы. Более того, и московский "Спартак", и "Краснодар" были биты на своих стадионах. Столь успешно грозненцы заиграли после смены тренера, когда на место Игоря Ледяхова пришел Рашид Рахимов. "Ахмат" поправил дела в обороне и из зоны вылета поднялся на шестое место. А плотность в середине такова, что победа над "Зенитом" вплотную приблизит чеченцев к еврокубкам.

На неделе обе команды провели матчи в Кубке России. Провели плохо - "Зенит" проиграл "Ростову", а "Ахмат" был слабее "Арсенала". И тем, и другим надо реабилитироваться.

Матч "Зенита" и "Ахмата" откроет воскресную программу тура, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск, не пропустите онлайн-трансляцию "РГ"!

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