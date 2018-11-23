В Петербурге задержан вандал, закрасивший блокадную надпись

В Петербурге задержан вандал, который замазал краской надпись – памятник блокаде Ленинграда на доме №14 на Невском проспекте. Как сообщили "РГ" в правоохранительных органах, мужчина предположительно психически нездоров.

- Согласно предварительным оценкам, основанным на анализе поведения задержанного, в момент совершения акта вандализма он мог не осознавать характера своих действий и не иметь возможности адекватно оценивать их последствия, - уточнил источник. - Не исключено, что задержанный страдает психическим заболеванием.

Известно также, что задержанный - гражданин России, не имеющий постоянных мест работы и проживания. Сейчас он находится в полиции, но в ближайшее время будет направлен на лечение.