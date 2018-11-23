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23.11.2018 14:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крымчане станут меньше платить за воду после дифференциации тарифа

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

В случае введения дифференцированного тарифа на воду почти три четверти крымчан будут платить за нее меньше, чем ранее. Об этом сообщил начальник управления экономики и финансов ГУП "Вода Крыма" Александр Мясников на заседании Общественной палаты РК.

В Крыму предложили ввести дифференцированные тарифы на воду

- Проанализировав ситуацию в разных группах потребителей, выяснили, что 80-85 процентов населения с приборами учета будет платить меньше, чем сейчас, - отметил Мясников. - Это приведет к снижению или полному отсутствию получения межтарифной разницы из бюджета и бережному отношению населения к воде.

Напомним, с 1 января 2019 года в некоторых территориях Крыма планируется ввести дифференцированный тариф. В этом случае при потреблении до трех кубометров воды на человека будет применяться понижающий коэффициент 0,8 от стоимости, от трех до пяти кубов - коэффициент 1,0, а более пяти кубометров - 1,53. Эти коэффициенты будут действовать только для тех потребителей, у которых установлены приборы учета.

По данным специалистов, сейчас 64 процента крымчан ежемесячно расходуют до трех "кубов" воды и только 15 процентов - свыше пяти.

Кроме того, ГУП "Вода Крыма" предлагает использовать экономически обоснованный тариф (35,39 рубля за кубический метр), а не льготный (31,55 рубля), который действует сейчас. Хотя еще несколько недель назад глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в 2019 году льготный тариф сохранится.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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