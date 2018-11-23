В Крым запустят двухэтажные поезда

После ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста на полуостров планируется запустить составы с двухэтажными пассажирскими вагонами. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, выступая на встрече с сенаторами в Совете Федерации.

Министр рассказал, что уже в 2018 году для повышения комфортности в поездах дальнего следования "Федеральная пассажирская компания" планирует закупить порядка 700 новых вагонов, в том числе 65 двухэтажных. Из последних сформируют шесть поездов, которые в первую очередь начнут курсировать в южном направлении.

- Нам бы хотелось после открытия железнодорожного сообщения с Республикой Крым задействовать их в первую очередь на этом направлении, - рассказал Дитрих.

Предполагается, что железнодорожная часть Крымского моста будет открыта для проезда поездов в декабре 2019 года. Уже составляется расписание движения поездов в 11 городов России. Железная дорога через Керченский пролив сможет обеспечить перевозку от 14 миллионов пассажиров в год. Уже в первый год работы моста по Крымскому мосту будет проходить 47 пар поездов в сутки - 12 грузовых и 35 пассажирских.