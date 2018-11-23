В Симферополе назначили еще трех вице-мэров

Депутаты Симферопольского городского совета согласовали назначение трех заместителей главы муниципальной администрации. Должности заняли Татьяна Сухина, Инна Смаль и Сергей Титаренко. По словам врио мэра Симферополя Натальи Маленко, главным принцип отбора специалистов стал их профессионализм.

Инна Смаль - человек в администрации не новый. Несмотря на заявления республиканских чиновников и экспертов о необходимости тотальной перезагрузки власти в крымской столице, она вновь заняла пост, на котором работала ранее. Как и прежде, Смаль будет ведать имущественными и земельными вопросами.

- Инна Вячеславовна будет курировать вопросы землеустройства, - сообщила врио главы администрации Наталья Маленко. - Тут нужен профессионал. Это очень больная тема, касающаяся каждого.

Татьяна Сухина с 2010 года руководит управлением образования администрации Симферополя. Теперь она будет совмещать этот пост и должность вице-мэра, курируя параллельно спорт, молодежную политику и туризм.

Еще один зам - Сергей Титаренко - ранее работал в минсоцполитики, Бюро дорожного надзора, а потом в - ГУП РК "Черномрнефтегаз" начальником службы охраны магистральных газопроводов. На новой должности он будет курировать сферу ЖКХ.

Напомним, Наталья Маленко назначена врио главы администрации Симферополя 14 ноября. Конкурс на пост мэра состоится 14 декабря. Неделю назад Маленко представила первую тройку своих новых заместителей - Аллу Пацинко, Татьяну Свириденко и Павла Кузнецова.