Россия ответила на все вопросы США по выполнению ДРСМД

Новости

В Сибири на тушении пожара в магазине использовали пожарный поезд 12:23
Lada Xray с вариатором: собран первый экземпляр 12:21
В Подмосковье задержаны авторитеты Салома и Хобот 12:16
Видео: Джефф Голдблюм выпустил джаз-альбом 12:16
Вышел трейлер байопика о легендарном комическом дуэте "Стэн и Олли" 12:10
Лукашенко потребовал пересмотреть программы жилищного строительства 12:10
СК проверит попытку удушения подростками девятилетнего мальчика 12:04
Саратовский депутат за время "диеты" похудел на 7,4 килограмма 11:59
Двух подростков задержали в США за угон самолета 11:58
Армена Джигарханяна выписали из больницы 11:52
Тяжелый стелс-беспилотник "Охотник" разогнали до 200 км/ч 11:51
Михаил Пореченков назвал своих любимых режиссеров 11:47
На Кубани школьник погиб от удара током на крыше вагона 11:45
Совфед назначил экс-губернатора Владимирской области аудитором СП 11:41
Лукашенко поручил решить вопрос с обеспечением жильем многодетных семей 11:41
В Краснодаре в страшном ДТП погибли три человека 11:34
В Крым запустят двухэтажные поезда 11:32
Раненного экс-главу управления Росимущества выписали из больницы 11:26
Новые развороты появились на 11 магистралях Москвы в 2018 году 11:16
Беларусь названа важным узловым механизмом во взаимоотношениях в Евразии 11:10
Обнаружено удивительное кельтское захоронение 11:05
Арестованный в Британии за укус полицейского щенок вернулся домой 11:03
Верховный суд признал законной программу реконструкции в Кунцеве 11:00
Вышел трейлер нового "Короля льва" 10:59
Албанская православная церковь: Варфоломей ходит по минному полю 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 11:50
Рубрика: Власть

Россия ответила на все вопросы США по выполнению ДРСМД

Текст: Юрий Когалов

Россия не вносит изменений в свою военную доктрину в связи с намерениями США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС

По его словам, "российская военная доктрина предусматривает два сугубо гипотетических сценария применения ядерного оружия Россией", первый касается применения ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения против России, второй - агрессии против РФ с использованием обычных вооружений, однако ставящей под угрозу само существование нашего государства. "Оба этих сценария сугубо гипотетические, никаких изменений в военную доктрину России не вносится", - отметил Рябков, добавив, что это не мешает прорабатывать альтернативные сценарии и вести дискуссии, как доктринально можно отразить то или иное изменение в обстановке в Европе или в любом другом регионе.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Песков рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД

Что касается намерения США выйти из ДРСМД, то российская сторона еще не получила от американцев официального уведомления. "Пока все, что мы слышали, это объявление о намерении", - отметил замминистра. Россия, со своей стороны, привержена договору и хочет его сохранить. "В отличие от США, которые, обвинив нас в нарушении договора, сделали вывод о том, что для них договор больше ценности не представляет, мы, выдвигая гораздо более обоснованные претензии Вашингтону, ничего подобного себе не позволяем. Мы не объявляем о том, что мы выходим из договора", - подчеркнул Рябков.

"Мы вели и продолжаем вести диалог с США по теме ДРСМД в профильных форматах. Состоялось несколько раундов отдельных экспертных двусторонних консультаций, в ходе которых происходил обмен вопросами и ответами. Что-то мы получали и передавали в письменной форме, что-то озвучивалось устно. Сейчас говорить о том, что на какие-то американские вопросы мы не ответили, оснований нет", - заявил дипломат.

Замглавы МИД также отметил, что российская система реагирования на ядерный удар является надежной и эффективной. Деталей привести он не смог, так эта тема является секретной.

Что касается проведения встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео на полях саммита G20 в Аргентине, то таких договоренностей, по словам Рябкова, пока нет. "В принципе вопрос о такой встрече стоит на повестке дня, но конкретной договоренности по-прежнему нет", - отметил дипломат.
 

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
ФСО объяснила полеты военных вертолетов над Кремлем
Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент
Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за утечку данных
Минобороны сообщило о разведдеятельности у воздушных границ РФ