Россия ответила на все вопросы США по выполнению ДРСМД

Россия не вносит изменений в свою военную доктрину в связи с намерениями США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности . Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, "российская военная доктрина предусматривает два сугубо гипотетических сценария применения ядерного оружия Россией", первый касается применения ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения против России, второй - агрессии против РФ с использованием обычных вооружений, однако ставящей под угрозу само существование нашего государства. "Оба этих сценария сугубо гипотетические, никаких изменений в военную доктрину России не вносится", - отметил Рябков, добавив, что это не мешает прорабатывать альтернативные сценарии и вести дискуссии, как доктринально можно отразить то или иное изменение в обстановке в Европе или в любом другом регионе.

Что касается намерения США выйти из ДРСМД, то российская сторона еще не получила от американцев официального уведомления. "Пока все, что мы слышали, это объявление о намерении", - отметил замминистра. Россия, со своей стороны, привержена договору и хочет его сохранить. "В отличие от США, которые, обвинив нас в нарушении договора, сделали вывод о том, что для них договор больше ценности не представляет, мы, выдвигая гораздо более обоснованные претензии Вашингтону, ничего подобного себе не позволяем. Мы не объявляем о том, что мы выходим из договора", - подчеркнул Рябков.

"Мы вели и продолжаем вести диалог с США по теме ДРСМД в профильных форматах. Состоялось несколько раундов отдельных экспертных двусторонних консультаций, в ходе которых происходил обмен вопросами и ответами. Что-то мы получали и передавали в письменной форме, что-то озвучивалось устно. Сейчас говорить о том, что на какие-то американские вопросы мы не ответили, оснований нет", - заявил дипломат.

Замглавы МИД также отметил, что российская система реагирования на ядерный удар является надежной и эффективной. Деталей привести он не смог, так эта тема является секретной.

Что касается проведения встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео на полях саммита G20 в Аргентине, то таких договоренностей, по словам Рябкова, пока нет. "В принципе вопрос о такой встрече стоит на повестке дня, но конкретной договоренности по-прежнему нет", - отметил дипломат.

