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23.11.2018,  
10:48
Текст:  Юрий Когалов

СМИ: "Защитный зонт" России спутал планы Израиля

Российские системы ПВО С-300 ограничили возможности израильских ВВС в Сирии. Такое мнение выразил колумнист газеты Haaretz Амос Харель.

По словам аналитика, израильская авиация больше не может свободно наносить удары по наземным объектам, как это было ранее. Впрочем, его больше беспокоит интерес России к событиям в Ливане. Автор опасается, что российский "защитный зонт" накроет территорию и этой страны, хотя Израиль уже несколько лет (с февраля 2014 года - прим. "РГ") не проводит там свои операции.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Напомним, Москва передала Дамаску системы С-300 вскоре после того, как самолет-разведчик ВКС РФ Ил-20 был сбит в результате нанесения удара ВВС Израиля по Сирии. Погибли 15 членов экипажа. По данным Минобороны РФ, израильские самолеты прикрылись российским и подвели его под огонь сирийских ПВО. К тому же о своей операции Тель-Авив уведомил российскую сторону лишь за минуту до удара, введя в заблуждение относительно района и не сообщив о местонахождении истребителей F-16.

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