США призвали союзников не использовать оборудование Huawei

Власти США обратились к странам-союзникам с призывом прекратить использование оборудования китайского производителя Huawei. В Белом доме отметили, что данная техника может стать орудием скрытого кибершпионажа. Таким образом Пекин якобы пытается получить информацию о военных операциях США.

США обещали поспособствовать в приобретении альтернативных устройств связи, гарантирующих безопасность и конфиденциальность.

Вашингтон озабочен использованием технологий Huawei там, где находятся американские военные базы. The Wall Street Journal пишет, что угрозы для кибербезопасности существуют в таких странах, как Германия, Италия и Япония. Провайдеры данных государств широко используют продукцию Huawei.

Ранее руководители американских спецслужб не рекомендовали жителям США пользоваться смартфонами производства китайских компаний Huawei и ZTE, утверждая, что они угрожают безопасности. Также продажи смартфонов производства китайских компаний прекращены на американских военных базах по всему миру.

Между тем компания Huawei начала продвигать свои смартфоны на российском рынке. Организация объявила о начале сотрудничества с онлайн-гипермаркетом Tmall. Теперь на лидирующей в России торговой площадке есть официальный магазин бренда. Сейчас там представлены смартфоны и планшеты, в дальнейшем ассортимент будет расширен.

Кстати



Компания Huawei на специальном мероприятии в Лондоне представила новые смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro, оснащенные тройными основными камерами. Смартфоны также поддерживают функцию Wireless Projection, позволяющую использовать мобильный девайс как компьютер, подключив его к монитору.