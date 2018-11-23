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23.11.2018 05:30
Рубрика: В мире

США призвали союзников не использовать оборудование Huawei

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Власти США обратились к странам-союзникам с призывом прекратить использование оборудования китайского производителя Huawei. В Белом доме отметили, что данная техника может стать орудием скрытого кибершпионажа. Таким образом Пекин якобы пытается получить информацию о военных операциях США.

Фото: Depositphotos.com
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США обещали поспособствовать в приобретении альтернативных устройств связи, гарантирующих безопасность и конфиденциальность.

Вашингтон озабочен использованием технологий Huawei там, где находятся американские военные базы. The Wall Street Journal пишет, что угрозы для кибербезопасности существуют в таких странах, как Германия, Италия и Япония. Провайдеры данных государств широко используют продукцию Huawei.

Ранее руководители американских спецслужб не рекомендовали жителям США пользоваться смартфонами производства китайских компаний Huawei и ZTE, утверждая, что они угрожают безопасности. Также продажи смартфонов производства китайских компаний прекращены на американских военных базах по всему миру.

Фото: Xiaomi
В России резко подешевели смартфоны Xiaomi и Huawei

Между тем компания Huawei начала продвигать свои смартфоны на российском рынке. Организация объявила о начале сотрудничества с онлайн-гипермаркетом Tmall. Теперь на лидирующей в России торговой площадке есть официальный магазин бренда. Сейчас там представлены смартфоны и планшеты, в дальнейшем ассортимент будет расширен.

Кстати

Компания Huawei на специальном мероприятии в Лондоне представила новые смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro, оснащенные тройными основными камерами. Смартфоны также поддерживают функцию Wireless Projection, позволяющую использовать мобильный девайс как компьютер, подключив его к монитору.

В мире США Экономика Бизнес Крупные компании Торговые войны
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