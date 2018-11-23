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23.11.2018 07:31
Рубрика: В мире

Устрицы и каменный краб составили компанию индейке на столе Трампа

Дональд Трамп с семьей на День благодарения. 22 ноября 2018. Фото: AP Photo/Susan Walsh Дональд Трамп с семьей на День благодарения. 22 ноября 2018. Фото: AP Photo/Susan Walsh
Дональд Трамп с семьей на День благодарения. 22 ноября 2018. Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп провел вечер Дня благодарения, который в этом году отмечался 22 ноября, в традиционном американском стиле: в кругу семьи за праздничным столом, главным украшением которого стала индейка.

Глава государства отмечал праздник в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Во время ужина Трамп сидел в центре стола. С одной стороны от него сидел его младший сын Бэррон, а с другой - жена Меланья. За праздничным столом также присутствовали дочери Трампа Тиффани и Иванка со своими детьми.

Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER
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Пресс-служба Белого дома подробно рассказывает, какие блюда были приготовлены для президента и его семьи на День благодарения. На закуски были поданы: салат "Цезарь", помидоры с моцареллой, греческие салаты, фаршированные яйца, утка прошутто и дыня.

Стол также украшали охлажденные морепродукты: флоридский каменный краб, устрицы, креветки Джамбо и моллюски. Из горячих блюд членам президентской семьи предложили говяжью вырезку, баранину и тушеные ребрышки, а также лосося, чилийского сибаса и красного окуня. На гарнир: картофельное пюре, сладкий картофель, овощи, пишет РИА Новости.

Ранее Трамп выразил недовольство погодой на День благодарения. Из-за нетипичных для этого времени заморозков в США, глава Белого дома усомнился в теории глобального потепления.

В мире США Дональд Трамп
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