Устрицы и каменный краб составили компанию индейке на столе Трампа

Президент США Дональд Трамп провел вечер Дня благодарения, который в этом году отмечался 22 ноября, в традиционном американском стиле: в кругу семьи за праздничным столом, главным украшением которого стала индейка.

Глава государства отмечал праздник в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Во время ужина Трамп сидел в центре стола. С одной стороны от него сидел его младший сын Бэррон, а с другой - жена Меланья. За праздничным столом также присутствовали дочери Трампа Тиффани и Иванка со своими детьми.

Пресс-служба Белого дома подробно рассказывает, какие блюда были приготовлены для президента и его семьи на День благодарения. На закуски были поданы: салат "Цезарь", помидоры с моцареллой, греческие салаты, фаршированные яйца, утка прошутто и дыня.

Стол также украшали охлажденные морепродукты: флоридский каменный краб, устрицы, креветки Джамбо и моллюски. Из горячих блюд членам президентской семьи предложили говяжью вырезку, баранину и тушеные ребрышки, а также лосося, чилийского сибаса и красного окуня. На гарнир: картофельное пюре, сладкий картофель, овощи, пишет РИА Новости.

Ранее Трамп выразил недовольство погодой на День благодарения. Из-за нетипичных для этого времени заморозков в США, глава Белого дома усомнился в теории глобального потепления.